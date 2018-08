Aus Geiz wird kaum ein Mädchen schwanger

Wer Sex haben will, aber kein Baby, muss dafür rund 20 Franken monatlich ausgeben. So viel kostet ein Päckchen der Antibabypille, mit der sich der Hormonhaushalt so unterdrücken lässt, dass eine ungeplante Schwangerschaft fast unmöglich wird.

Für Mädchen und junge Frauen sollte es diesen Effekt künftig kostenlos geben, findet die SP-Nationalrätin Bea Heim (Solothurn). Sie möchte, dass in der Schweiz Pillen, Spiralen und andere Verhütungsmittel von den Krankenkassen finanziert werden. Als Vorbild nimmt die Politikerin Luxemburg, wo Frauen bis zum 30. Geburtstag seit Neuestem nicht mehr selber für die Verhütung aufkommen müssen.

Die Gratis-Pille soll helfen, ungewollte Teenagerschwangerschaften und «belastende und teure Abtreibungen» zu verhindern, sagte Heim gegenüber 20 Minuten. Und tatsächlich ist es fraglich, wieso das Verhindern einer Schwangerschaft in der Schweiz selber finanziert werden muss, eine Abtreibung aber von den Krankenkassen bezahlt wird – trotz zahlreicher Verhütungsmittel auf dem Markt immer noch über 10'000 Mal jedes Jahr. Genauso verhält es sich bei den Geschlechtskrankheiten. Kondome muss man selber bezahlen, die Tripper-Therapie gibt es dann aber auf Rezept. Wirklich konsequent ist das nicht.

Anstatt die jungen Frauen mit kostenlosen Pillen, Spritzen und Spiralen zu versorgen, sollte das Mittel der Wahl daher die Aufklärung bleiben.

Und doch bin ich überzeugt, dass eine Finanzierung der Verhütung durch die Krankenversicherung nicht zielführend wäre. Es ist nicht der Geiz, der zu ungewollten Schwangerschaften führt. Stattdessen wird die Pille immer wieder vergessen oder gar nicht genommen, weil viele das Risiko einer Schwangerschaft unterschätzen. Anstatt die jungen Frauen mit kostenlosen Pillen, Spritzen und Spiralen zu versorgen, sollte das Mittel der Wahl daher die Aufklärung bleiben. Daheim, in der Schule, im Internet.

Ausserdem müssten bei einer Gesetzesänderung nach Luxemburger Vorbild sinnvollerweise auch Kondome in den Katalog mitaufgenommen werden. Schliesslich schützen nur die vor ungewollten Schwangerschaften und gleichzeitig auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Eine Gratis-Pille wäre daher sowieso nur etwas für jene Frauen, die sich in einer monogamen Beziehung befinden. Alle anderen müssten beim Luxemburger Modell vernünftigerweise dann doch das Portemonnaie öffnen und Kondome kaufen.

Und zu Sex, bei dem ein Kind entstehen könnte, gehören ja sowieso mindestens zwei. Der Preis für das Pillen-Päckli kann also noch geteilt werden und ist damit gar nicht mehr so hoch. Ein kleiner Hinweis an Männer, die sich nicht beteiligen möchten: Alimente sind deutlich kostspieliger als zehn Franken im Monat. (Basler Zeitung)