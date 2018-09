Bildungsbürokraten mit Realitätsverlust

Vor zwei Jahren wurde das Begehren «Für eine sorgfältige Umsetzung schulischer Integration» der Petitionskommission des Grossen Rates überwiesen. Mit Datum vom 20.8.2018 hat die Kommission nun ihren abschliessenden Bericht veröffentlicht.

Darin lesen wir in einer selbstkritischen Schlussbemerkung, dass die Petitionskommission im «Bildungsbereich nicht gleich bewandert (sei) wie die Bildungs- und Kulturkommission, weshalb eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Thema den Rahmen ihrer Möglichkeiten sprengen würde». Diese Erklärung kann man zur Not als Entschuldigung für die Tatsache durchgehen lassen, dass die Kommissionsmitglieder weitgehend den weltfremden Erzählungen des Erziehungsdepartements auf den Leim gekrochen sind.

Allen Sprachblasen und Wortgirlanden zum Trotz: Das Konzept der Integrativen Schule hat mehr Probleme geschaffen als gelöst. «Schülerinnen und Schüler sollen gemäss ihren geistigen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten und Defiziten geschult werden. In der Integrativen Schule ihren individuellen Bedürfnissen mit noch mehr Lehrpersonal gerecht werden zu wollen, ist illusorisch und ideologisch verblendet.

Dieses in der Praxis gescheiterte pädagogische Modell gehört abgeschafft.» Diese vernichtende Kritik stammt von Dr. Arnold Fröhlich, Dozent im Fachbereich Pädagogik an der Universität Freiburg und zuletzt an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz in Luzern. (BaZ, 19.12.2017)

Wer wie ich über 40 Jahre im heilpädagogischen Bereich tätig war, kann sich nur wundern, nicht ohne leichte Verbitterung, wie viele unterschiedliche Gruppierungen, Parteien, Verbände, Elternorganisationen und Medien plötzlich Bedenken und Sorgen über die negativen Auswirkungen der Reformen äussern.

Vor zehn Jahren, zum Zeitpunkt der Abschaffung der Kleinklassen und der Sturzgeburt der Integrativen Schule, herrschte an der politischen und pädagogischen Front kritiklose Zustimmung oder einfach nur Desinteresse. Fachlich begründete Einwände wurden ignoriert, die aufmüpfigen Lehrpersonen als denkfaul und reformfeindlich denunziert. Das ED pries die Veränderungen als «Jungbrunnen» (!) für die Lehrerschaft an.

Ein mobiler Notfall-Reparaturdienst

Bis heute kann niemand schlüssig erklären, warum wegen der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung Kleinklassen und Einführungsklassen mit differenzierenden, individuell fördernden und höchst professionellen Lehrpersonen nicht mehr geführt werden sollen.

Allein schon mit dem gesundem Menschenverstand lässt sich erkennen, dass massiv verhaltensauffällige und/oder lernbehinderte Kinder und Jugendliche mit ein bis zwei Wochenstunden spezieller Betreuung nicht ausreichend gefördert werden können. Weder den «schwachen» noch den «starken» Schülern und auch nicht der überlasteten Lehrerschaft ist mit heilpädagogischen Wanderpredigern wirklich geholfen.

Die Forderung der Gewerkschaften nach mehr Personal und zusätzlichen Stunden zielt am Kern des Problems vorbei. Ein verstärkter mobiler Notfall-Reparaturdienst, häufig mit ungenügend qualifiziertem Personal, bringt noch mehr Unruhe und Verzettelung und erst noch eine kräfteraubende Vermehrung des bürokratischen Aufwandes.

Es ist höchste Zeit, die auf missionarischem Eifer und realitätsfernem Idealismus aufgebauten Schulreformen grundsätzlich zu überprüfen. Kosmetische Korrekturen allein genügen nicht mehr.