Bonjour Tristesse

An einem nebligen Herbstabend standen sie am Bahnhof von Delémont. Das Paar hielt sich fest umschlungen. Sie hatte ihr Gesicht in den hochgestellten Kragen seines Mantels wie in ein wärmendes Nest eingegraben. Er legte seinen Kopf auf ihre linke Schulter. Während Minuten verharrten sie in dieser Umarmung, als ob die Welt stillstünde. Doch die Uhr, welche die noch verbleibende Zeit ihres Zusammenseins anzeigte, tickte unerbittlich. Dann war der Zug da.

Ein letzter Kuss auf den Mund. Sie stieg ein. Er blieb zurück. Die Türen schlossen sich mit einem leisen Seufzer. Der Zug rollte an. Langsam machte sich der Mann, die Hände in den Manteltaschen vergraben, alleine mit seiner Melancholie davon.

Im November, wenn die Bäume ihre letzten Blätter verloren haben, wenn alles grau und trist erscheint, braucht es nicht einmal ein letztes Adieu – die Melancholie schleicht sich von selber ins Herz.

«Lange und kühle Nächte, dazu Tage ohne Sonnenschein lassen unsere melancholische Seite lebendig werden», sagt Josef Zehentbauer, 72. Der deutsche Psychotherapeut und Arzt hat dem Gefühl, das die grossen Melancholiker der Weltgeschichte als «bittersüssen Kummer» oder als ein «in Zuckerguss getauchtes Elend» beschreiben, ein Buch gewidmet. In «Melancholie. Die traurige Leichtigkeit des Seins» hält Zehentbauer fest: «Die Melancholie ist überall. Jeder Mensch kennt sie – der eine mehr, der andere weniger. Doch in verlassener Natur und in der Einsamkeit kalter Nächte ist man ihr am nächsten.»

Gedanken über Leben und Tod

Dass Bücher wie «Lied der Einsamkeit» oder «Vom Glück der Melancholie» nicht im Sommer erscheinen, sondern jetzt im Herbst, macht Sinn. Bei 30 Grad Celsius mag sich kaum einer mit den Schattenseiten des Daseins beschäftigen. Es sei denn, das Schicksal zwingt ihn dazu. Erst wenn das Sonnenlicht den dunklen Schatten Platz macht, die Bank im Garten von Raureif überzogen wird, während sich die Feuchtigkeit des Nebels in jede Pore des Körpers einnistet, ist sie gekommen: die Zeit, dem alljährlichen Sterben der Natur nachzuspüren. Den Blick nach innen zu richten und sich an Vergangenes zu erinnern. Mit der Hoffnung, dem Neubeginn im nächsten Frühjahr zu begegnen.

«Das Unglück und Unglücklichsein drängt dazu, etwas in der Welt zu ändern»Wilhelm Schmid, Philosoph und Autor

Dann versteht der Mensch die Werke der grossen Melancholiker am besten. Ein Genuss sind die Briefe von Liselotte von der Pfalz (1652 bis 1722), in denen die Herzogin von Orléans über ihr Leben, «welches eben nicht gar lustig ist», berichtet. In einer solchen Stimmung entfachen auch die Bilder des Basler Malers Arnold Böcklin (1827 bis 1901) ihren Zauber am intensivsten. Weil der Mensch beim Betrachten der Werke, die von Sehnsucht und Toteninseln, von Abschied und Weltschmerz handeln, in einer Welt versinken kann, die sein Inneres spiegelt. Für das er selber nicht immer die passenden Worte, Farben oder Töne findet. Weil für die Gedanken über Leben und Tod oft die Zeit und damit die Übung fehlt.

Seit der Antike gilt die Melancholie als Nährboden für Kreativität. Viele Künstler und Denker schufen unsterbliche Werke, gerade weil sie so zu Tode betrübt waren. «Es ist das Unglück und Unglücklichsein, das einen dazu drängt, etwas in der Welt zu ändern», sagt der deutsche Philosoph Wilhelm Schmid, Autor des Bestsellers «Unglücklich sein. Eine Ermutigung».

Doch muss der Mensch unbedingt in den Tiefen schürfen und die Grenzen seiner Existenz ergründen? Er muss nicht, aber er kann. Und wenn er dies tut, gewinnt er etwas.

«Die Melancholie ist weder düster noch böse, sondern versöhnlich und voller Wärme.»Mariela Sartorius, Autorin und Kunstmalerin

In gewissen Ländern wird die Melancholie zelebriert. Das Gemisch aus Sehnsucht und traurigem Entzücken kommt in der russischen Seele vor. Genauso wird das Lebensgefühl im argentischen Tango, in der ungarischen Zigeunermusik als auch in den portugiesischen Fado-Gesängen ausgelebt und ausgekostet. Die Portugiesen haben sogar ein eigenes Wort dafür: Saudade. Damit ist eine Form des Weltschmerzes gemeint. Saudade lässt sich mit Traurigkeit, Wehmut, Sehnsucht, Fernweh oder mit sanfter Melancholie übersetzen.

Die Melancholie findet aber auch in unseren Breitengraden Anhänger. «Ohne Melancholie wäre die Welt ein einziges Festzelt», sagt die deutsche Autorin und Kunstmalerin Mariela Sartorius, 75. «Schrill, laut, grell.» Grauenhaft findet das die Frau, die sich als Kennerin und Liebhaberin der Melancholie bezeichnet. Doch gerade weil sie zur Schwermut neigt, sei sie auch «ein lustiges Haus». Denn dass der Melancholiker bloss dunklen Gedanken nachhinge, sei ein falsches Bild. «Die Melancholie ist weder düster noch böse, sondern versöhnlich und voller Wärme», sagt Sartorius. «Wer sich in seine Träume fallen lässt und Ungelebtem nachspürt, entdeckt eine Welt mit eigener Leuchtkraft.»

Auch in ihrem Buch «Die hohe Kunst der Melancholie» weist Sartorius darauf hin, dass der Zustand der sehnsuchtsvollen Schwermut ein Zuwachs an Spüren und Fühlen bedeute. Eine Bereicherung. «Deswegen sollten wir die Melancholie wie eine liebenswerte Freundin willkommen heissen», sagt sie. «Und sie nicht mit Hyperaktivität oder gespielter Fröhlichkeit verscheuchen.»

Rainer Maria Rilke

Deutscher Dichter (1875-1926)

Als Rainer Maria Rilke im Jahre 1902 verstimmt nach Paris gezogen war, während er seine Gattin Clara Westhoff in Berlin zurückgelassen hatte, zog der Herbst ein. Und mit ihm Traurigkeit und Einsamkeit. Rilke plagten Liebeskummer und Heimweh, als er in jenen Tagen sein berühmtes Gedicht «Herbsttag» schrieb: «Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.»

Schon als Kind entdeckte Mariela Sartorius, dass sie gern allein ist. Am liebsten auf einem Steg am See, den Blick aufs Wasser gerichtet. Oft fragten ihre Mitschüler: «Was ist los mit dir? Ist dir nicht gut? Komm doch auf die Wiese, dort ist das Leben!» – «Alles ist bestens», sagte sie dann. «Für mich ist das Leben hier.»

Viele Melancholiker machen ähnliche Erfahrungen. Und wissen, wie es sich anfühlt, wenn sie von ihren Mitmenschen kaum verstanden werden. Denn wer nachdenklich ist, mag äusserlich als jemand erscheinen, der sich abgrenzt. Sich nicht für andere interessiert: ein grübelnder Einzelgänger eben. Aber in ihm arbeitet es. Still, geheimnisvoll und unergründlich. Ganz nach der Redensart: «Stille Wasser gründen tief.»

Für die Betreffenden ist es normal, dass sie sich zurückziehen und sich ihrem Blues hingeben. Denn die Einsamkeit erscheint ihnen verlockender als die Freuden, die man mit anderen teilt.

«Bei der Melancholie, die wir heute im Volksmund meinen, geht es immer auch um Lust.»Almut Schweikert, Psychotherapeutin

Nicht nur heute, sondern schon im Mittelalter stiessen melancholische Naturen auf Unverständnis. Ihre Selbstzweifel und Sorgen zwangen sie dazu, die Gesellschaft zu meiden. «Manche trugen breitkrempige Hüte, um das Tageslicht fernzuhalten», schreibt Tiffany Watt Smith in «Das Buch der Gefühle». Andere galten als schräge Vögel, weil sie sich wie der Brite Robert Burton, der das Werk «Die Anatomie der Melancholie» verfasste, nur auf eines besannen: sich dem Gefühl der Tristesse bedingungslos hinzugeben. «Wie ich immer gelebt habe, so lebe ich weiter», schrieb Burton. «Und überlasse mich ganz der Einsamkeit und meinen privaten Kümmernissen.»

Wer so sprach, dem konnte nur noch eine bestimmte Medizin helfen. Damit die Leidenden die lästige Plage loswerden, rieten die Ärzte zu allerlei Mitteln. Die Rezepte hörten sich kurios an: Melancholiker hätten Zerstreuung nötig. Sie sollten Bälle und Maskeraden besuchen und sich Mätressen halten. Auch Wickel, Umschläge, das Verspeisen gut gereifter Sommerfrüchte oder regelmässige Luftwechsel sollten dabei helfen, damit die Galle nicht mehr so viel schwarzen Saft produzierte.

Depression als Gefahr

Denn dies galt seit der Antike als die Ursache der Schwermut: die «melaina chole», die schwarze Galle. Steige die Körpertemperatur an, so erhitze sich der Saft der schwarzen Galle. Die Dämpfe, die dabei entstünden, drängen ins Gehirn, benebelten den Geist und verwirrten die Lebensgeister, waren die Ärzte überzeugt.

Marilyn Monroe

Hollywood-Star (1926-1962)

Als Norma Jeane Baker geboren, wuchs sie zeitweise bei Pflegefamilien auf. Trotz ihres Erfolges verbarg sich hinter einem der grössten Stars Hollywoods eine nachdenkliche und oft unglückliche Frau. Eine grosse Melancholikerin, die nach drei Fehlgeburten und drei gescheiterten Ehen schwer depressiv wurde. Mit 36 Jahren stirbt Marilyn Monroe. In der Akte steht: Suizidverdacht.

«In vielerlei Hinsicht entsprach die Melancholie damals einer Krankheit, die wir heute als Depression bezeichnen», sagt Almut Schweikert, 48, Psychotherapeutin und Schicksalsanalytikerin in Näfels GL und Triesen (FL). «Doch bei der Melancholie, die wir heute im Volksmund meinen, geht es immer auch um Lust», betont Schweikert. «Melancholisch sein, das kann und muss jeder einmal – den Dingen nachhängen und in Vergangenem schwelgen. Bei der Depression hingegen frieren die Gefühle ein.»

Trotzdem besteht zwischen der Melancholie und der Depression ein Zusammenhang: Die Depression ist das zu viel an Melancholie. Das heisst: Wer dieses Gefühl immer wieder lebt und auskostet, muss aufpassen, dass er nicht in ein depressives Loch stürzt. Die Gefahr, dass aus der sehnsuchtsvollen Stimmung eine dunkle Wolke wird, die alles überschattet, besteht durchaus.

Solange der Rückzug ins stille Kämmerlein aber angenehm ist und die Abende sinnierend in der Kuscheldecke guttun, ist die Melancholie für die nächsten Wintermonate eine gute Begleiterin.

Wolf Biermann

Deutscher Liedermacher (Jahrgang 1936)

«Ich wünsche meinen Kindern, dass sie Melancholiker werden wie ich», sagte Wolf Biermann in einem Interview am 15. November 2016 im «Tages-Anzeiger». «Für mich ist Melancholie die Gleichzeitigkeit einer tiefen Verzweiflung, die ja begründet ist angesichts der Welt, in der man lebt – aber das war ja in der Steinzeit schon so, ich kann mich genau daran erinnern –, und einer unverwüstlichen Hoffnung auf die Veränderbarkeit der Verhältnisse, wie Brecht es nennen würde. Und wenn man diesen Widerspruch in seiner Menschenbrust aushält, dann ist man lebendig.»

Der Flirt mit ihr ist nicht für jeden Tag, aber hin und wieder lohnt er sich. Denn sie bringt den Menschen mit den stillen Seiten seines Wesens in Verbindung. Sodass er sich von der Aussenwelt in die Schatzkammer seiner Empfindungen zurückziehen kann. Auf seine eigene Insel. Auf dem Sofa eingekuschelt, mit Blick in die Nacht hinaus, hat er endlich Zeit, allem, was ihn beschäftigt, nachzuspüren. Nur wenn die Welt für einmal draussen bleibt, lassen sich die Botschaften der Melancholie empfangen. Und die Tristesse als Treibstoff für Höhenflüge nutzen.

«Raus aus dem Schneckenloch»



Interview Die Expertin, Almut Schweikert, Psychotherapeutin und Schicksalsanalytikerin, spricht über Melancholie und Depression.

Frau Schweikert, ist die Melancholie ein Gefühl, dem Sie oft begegnen?

Ja. Und nicht nur in meiner Praxis. Die Melancholie ist ein Gefühl, das fast alle Menschen einmal heimsucht.

Hören Sie manchmal auch Sätze wie: Ich möchte dieses Gefühl so schnell wie möglich loswerden?

Selten. Doch wenn die Melancholie überhandnimmt, wird sie von vielen als störend empfunden.

Warum wird jemand melancholisch?

Umgangssprachlich betrachtet ist Melancholie keine Krankheit, sondern eine Art wehmütiger Zustand oder eine Stimmung. Manche Menschen sagen: «Dass ich melancholisch bin, gehört zu meinem Typ. Ich ging immer allem auf den Grund. Schon als Kind habe ich mir immer alles dreimal überlegt.»

«In der Melancholie steckt Qual, aber auch viel Befreiendes drin.»

Gibt es auch Auslöser dafür?

Der Tod eines nahestehenden Menschen oder eine grosse Enttäuschung in der Liebe können eine melancholische Stimmung mit sich bringen. Begleitet von einem Schmerz, der gelebt werden will.

Es geht ums Abschiednehmen?

Oft sogar um ein lustvolles Abschiednehmen. Die Melancholie hat ja mit Schwelgen zu tun: ein letzter Blick auf den Strand des geliebten Ferienortes. Oder auf dem Sofa rumfläzen, sich alte Fotos anschauen, um zu sehen, wie die Liebe einmal war. Die Tränen kommen lassen und alles Revue passieren lassen – da steckt Qual, aber auch viel Befreiendes drin.

Auch ein bisschen Romantik?

Durchaus. Ob ich einem Gedanken nachhänge oder sehnsüchtig nach einer ausstehenden Antwort suche, bei der Melancholie geht es häufig um romantische Ideale. Überall, wo geschwelgt und Trauer empfunden werden kann, wo Tränen fliessen, ist zudem auch etwas im Fluss, in Bewegung.

«Sobald ich nicht mehr wütig oder traurig sein kann, frieren die Gefühle ein.»

Und bei der Depression?

Da ist das nicht so. Alles ist freudlos und grau. Die Betreffenden können keinen klaren Gedanken mehr fassen.

Wie wird aus der Melancholie eine Depression?

Wer sich mit dem Abschied, dem Verlust oder der Kränkung nicht auseinandersetzt, wie es der Melancholiker tut, verlagert das Thema ins Körperliche. Die Schwere auf der Brust, die Bedrückung, der Kloss im Hals, das sind die Symptome der Depression.

Wie vermeide ich, dass die melancholische Stimmung in eine depressive kippt?

Indem ich mir bewusst bin, dass ich diese Tendenz habe. Und dann schaue, dass ich mich nicht völlig zurückziehe. Sobald sich die Gedanken nur noch im Kreis drehen und ich nicht mehr wütig oder traurig sein kann, dann frieren die Gefühle ein.

Sind das Alarmsignale?

Eindeutig. Was hilft, ist: Raus aus dem Schneckenloch. Oder eine Psychotherapeutin kontaktieren. Bevor es so schlimm wird, dass nur noch Medikamente helfen können.

