Das Weinstein-Syndrom

Was der neuste Hollywood-Skandal Unappetitliches an die Oberfläche spült, ist seit den Kindertagen der «Traumfabrik» systematisch für eine «kranke Industrie», in der Weinstein «nur eine von unzähligen eiternden Pusteln ist», wie die Schauspielerin Sarah Polley («The Sweet Hereafter») in der New York Times konstatiert.

Nicht umsonst titelte die Zeitung: «Harvey Weinstein, Hollywood’s Oldest Horror Story». MGM-Produzent Arthur Freed packte schon in den 30ern vor der 11-jährigen Shirley Temple seinen Schwanz aus, während sich die 16-jährige Judy Garland («Der Zauberer von Oz») auf dem Schoss von Hollywood-Mogul Louis B. Mayer betatschen lassen musste. Alfred Hitchcock ruinierte nach einer Zurückweisung die Karriere von Tippi Hedren, seiner Hauptdarstellerin von «Die Vögel» und «Marnie» («Weinstein erinnert mich an Hitchcock»).

Von den Demütigungen, die Marilyn Monroe auf der berüchtigten «casting couch» über sich ergehen lassen musste, ganz zu schweigen. Temple, Garland und Monroe waren notabene Megastars, deren Filme Millionen in die Kassen der Studiobosse spülten. Was die unzähligen «Sternchen», die «Tinseltown» bevölkern, erdulden müssen, bevor ihre Träume zerbersten, spottet jeder Beschreibung. Das ist es wohl, was Weinstein meinte, als er sich in seiner ersten Stellungnahme augenzwinkernd damit zu rechtfertigen versuchte, er sei «von der alten Schule».

Ausdruck patriarchalischer Gewalt

So zu tun, als würde die Causa Weinstein Neues aus der Filmindustrie offenbaren, ist verlogen. Und wenn nun Medien und Meinungsmacher jubilieren, dass Weinstein von seiner eigenen Firma gefeuert und von der Academy of Motion Picture Arts and Siences ausgeschlossen wurde, in der Annahme, es würde sich in der Filmbranche auch nur das Geringste ändern, ist das an Naivität schwer zu überbieten.

Zumal die Academy bereits zurückkrebst und gemäss einem internen Memo festhält, man «könne und wolle nicht als Inquisition fungieren», jedes Mitglied müsse «für sich selbst die Richtlinien für ein korrektes Verhalten klarer definieren».

Die «älteste Horrorstory» ist indes keine Hollywood-Soap, sondern die Geschichte des Patriarchats. Die abgrundtiefe Verachtung, die Harvey Weinstein Frauen gegenüber an den Tag legte, die verrohten, entwürdigenden Übergriffe, denen er sie aussetzte, und dass dies alles über Jahrzehnte unter den Augen und mit der stillschweigenden Billigung von Regisseuren, Produzenten, Agenten, Managern, Assistenten, Financiers, Anwälten, Politikern, Drehbuchautoren, Models, Rockstars, Talentsuchern, Restaurant- und Hotelbesitzern, aber auch Schauspielerkolleginnen und -kollegen stattfinden konnte, ist Ausdruck der patriarchalischen Gewalt – physisch und psychisch –, die Männer Frauen seit Anbeginn der Zeit antun und die in den letzten Jahrtausenden wenig von ihrer erschreckenden und beschämenden Aktualität eingebüsst hat.

Von Männern erdachte Religionen

Von den fast acht Milliarden Menschen auf dem Planeten sind rund die Hälfte Frauen. Sie tragen unsere Kinder aus und bringen jeden Menschen dieser Erde zur Welt. Dadurch, dass sie im eigenen Körper Leben entstehen lassen können, wurde ihnen die Verantwortung für den Fortbestand der Menschheit in die Hände gelegt (von wem auch immer). Für das starke Geschlecht eine existenzielle Bedrohung, die nur eine Antwort zuliess: Unterdrückung.

Um Frauen von höchster Instanz gängeln zu können, liessen von Männern erdachte Religionen, die Frauen «im Namen Gottes» als Trägerinnen der Erbsünde oder als generell minderwertig brandmarken, nicht lange auf sich warten. Sie prägen bis heute die Beziehung der Geschlechter und die gesellschaftliche Stellung der Frau.

Insofern greift die Beschränkung auf «mächtige» Männer in einem Weinstein-Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung zu kurz. Die patriarchalische Misere betrifft auch Normalsterbliche. Nur einem verschwindend kleinen Teil der Weltbevölkerung ist es vergönnt, die von Shakespeare, Neruda oder Jane Austen propagierte Idealvorstellung der Liebe zu leben, die zudem eine einigermassen moderne Erfindung ist.

Die meisten anderen befinden sich in einem von Sting nicht ohne Grund bittersüss besungenen «Practical Arrangement», einer Vereinbarung basierend auf Geld, Sex, Status, dem Vorhandensein von gemeinsamen Kindern oder anderen Parametern. Das muss nicht a priori schlecht sein, aber auch solche Übereinkünfte bedingen nicht selten unter erheblichem Zwang gemachte Zugeständnisse, ähnlich dem sogenannten «coercive bargaining», ein Begriff, den die Schauspielerin Ashley Judd bezüglich Weinsteins Praktiken prägte.

Seine «Methode» hätte Weinstein «über die Jahrzehnte hundertfach erprobt und perfektioniert», heisst es in der Neuen Zürcher Zeitung weiter. Dasselbe gilt für die Unterjochung der Frau, die seit Tausenden von Jahren praktiziert wird.

In Hollywood werden gerade mal vier Prozent der Filme von Regisseurinnen gedreht. Laut Janice Min, der ehemaligen Herausgeberin von The Hollywood Reporter, haben selbst die erfolgreichsten Frauen in Hollywood männliche Vorgesetzte. Unter den zahlreichen «A-List Players», die einen der begehrten «First-Look Overhead Producing Deals» mit den Studios Warner Bros, Paramount, Sony, Disney, 20th Century Fox oder Universal haben, findet sich keine einzige Frau. Leider gibt es aber auch unter den Hollywood-Frauen schwarze Schafe.

Hoffen auf eine Hexenjagd

An der «Women in Hollywood»-Veranstaltung der Zeitschrift Elle vom letzten Montag erzählte Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence («Hunger Games»), gemäss Forbes drittbestbezahlte Schauspielerin Hollywoods, von einer Produzentin, die sie zwang, für einen Film in zwei Wochen sieben Kilo abzunehmen. Lawrence wurde mit fünf anderen Frauen, alle sehr viel schlanker als sie selbst, nackt fotografiert. «Nach diesem erniedrigenden Prozedere riet mir die Produzentin, die Fotos als Inspiration für meine Diät zu nutzen.»

Hollywood ist korrupt, verkommen und niederträchtig. «Ich hoffe, es gibt eine Hexenjagd, eine Katharsis», gestand ein weiblicher «Top shot» aus Hollywood der New York Times, «Es gibt Leute in unserem Business, die wir loswerden müssen. Alle wissen, wer sie sind.» Die Weinsteins dieser Welt müssen geoutet und zur Rechenschaft gezogen werden, das versteht sich von selbst.

Begnügt man sich jedoch mit deren öffentlicher Hinrichtung und den üblichen kurzlebigen Empörungsszenarios, bleibt alles beim Alten. Sollen sich Frauen und Männer dereinst als Gleichberechtigte begegnen, muss unsere Gesellschaft fundamental neu gedacht werden. (Basler Zeitung)