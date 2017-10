Das wahre Problem der Erziehungsratgeber

Der Markt für Erziehungsratgeber ist enorm. Geht es da letztlich um Selbstbestätigung von Mittelklasse-Eltern, die eh schon vieles richtig machen?

Von Selbstbestätigung würde ich nicht sprechen. Die meisten Eltern kaufen sich einen Ratgeber, wenn sie eine Lösung für ein Problem suchen. Ratgeber sollen den Eltern Orientierung geben – und in der Regel sucht die Mittelklasse in Büchern Rat. Die Gewissheit, vieles richtig zu machen, wird durch die zahlreichen Experten, die in ihrer Meinung nicht einheitlich sind, aber immer wieder infrage gestellt.

Wie viel – und welche – Ratgeberliteratur ist sinnvoll?

Das kann nur jede und jeder persönlich beantworten. Sie sind sehr unterschiedlich im Stil, in der Ansprache, viele beziehen sich auf persönliche Erfahrungen. Ich persönlich habe mich damals an Remo Largo orientiert. Für meine Masterarbeit habe ich zahlreiche Ratgeber analysiert und hätte die meisten nicht empfohlen. Erziehungsratgeber unterliegen auch einem Zeitgeist, das darf man nicht vergessen. Wissenschaftliche Fakten helfen einem in der konkreten Situation meist nicht weiter. Die Eltern sind ja immer gefangen in ihrer eigenen Geschichte. Ratgeber können auch dazu dienen, eine Aussenperspektive zu gewinnen. Studien haben aber gezeigt, dass die meisten Eltern Rat bei Verwandten, anderen Eltern und Freunden holen. In der Schweiz sind die Mütter-Väter-Beratungsstellen eine sinnvolle Einrichtung für einen Rat im Alltag.

Wie steht es um Familien aus prekären Verhältnissen?

Eltern, die keinen oder wenig Bezug zu schriftlichen Informationen haben – bildungsferne Eltern –, werden damit sicherlich nicht erreicht. Aber bis auf wenige Ausnahmen wollen alle Eltern das Beste für ihre Kinder. Auf der Basis handeln sie in der Regel. Familien, die in angespannten finanziellen Verhältnissen leben oder Migrationserfahrungen mit Traumatisierungen haben, können ihren Kindern teilweise keine förderliche Umgebung bieten. Die Eltern brauchen Unterstützung, damit sie trotz der ungünstigen Verhältnisse ihren Kindern ein anregendes Umfeld schaffen können. Zum Teil haben solche Eltern einen völlig anderen Erfahrungshintergrund als die Schweizer Mittelstandseltern. Ihre Erfahrungen müssen dennoch anschlussfähig an die schweizerische Erziehungskultur gemacht werden, denn unser Bildungssystem baut drauf auf. Das ist ein hartes Stück Arbeit für die Eltern, und es heisst für sie auch: viel Neues lernen und sich von Vertrautem verabschieden.

Wie ist das machbar?

Die Familien brauchen eine auf ihre Bedürfnisse angestimmte Begleitung, da die Komplexität der Situation weit über das vereinzelte Ratgeben hinausgeht. Wichtig sind niederschwellige, aufsuchende Angebote von einer gewissen Dauer und Intensität.

Man muss die Leute vor Ort, also zu Hause, erreichen?

Ja, das ist unsere Erfahrung. Hausbesuche ermöglichen einen sehr niederschwelligen Einstieg für die Familien, die häufig wenig Kontakt nach aussen haben oder sehr schlechte Erfahrungen mit öffentlichen Stellen gemacht haben. In unserem Programm «schrittweise» besuchen Hausbesucherinnen mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund wie die Programmfamilien die Familien zu Hause und spielen mit den Kindern. Sie dienen den Eltern, meistens der Mutter, als Modell für den Umgang mit dem Kind, der in der Schweiz üblich ist. Das Vertrauensverhältnis, das sich zwischen der Hausbesucherin und der Mutter entwickelt, ermöglicht die Öffnung der Familie für Neues. Den professionellen Hintergrund für die Begleitung bietet eine Fachkraft aus dem pädagogischen Bereich.

Wie laufen solche Hausbesuche konkret ab?

Die Hausbesucherin besucht die Familie während 18 Monaten. Der Hausbesuch dauert ungefähr eine halbe Stunde. Der Fokus liegt auf dem gemeinsamen Spielen. Die Hausbesucherin bringt eine Spielaktivität mit und eine passende Anleitung dazu. Sie beginnt, mit dem Kind auf dem Boden zu spielen, und versucht, die Mutter mit einzubeziehen. Die Mutter hat die Gelegenheit, die Hausbesucherin im Umgang mit ihrem Kind zu beobachten und Fragen zu stellen.

Gerade bildungsferne Eltern oder ausländische Eltern lassen sich wohl auch sonst nicht gerne erzählen, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben?

Wir bringen den Eltern die schweizerische Erziehungskultur näher, damit sie ihre Kinder gut auf den Kindergarten vorbereiten können. Die Eltern wollen sich integrieren und sind daher dankbar für die Informationen und die Begleitung. Die Eltern werden auch ermuntert, ihre Traditionen und Erfahrungen mit ihren Kindern zu teilen. Insbesondere das Sprechen in der Muttersprache ist wichtig als gute Basis für das Lernen weiterer Sprachen. Bei immer mehr Eltern zeigen sich durch den sicheren Rahmen des Programms Traumatisierungen, die vorher nicht ans Licht kommen konnten. Teilweise bedeutet es für die Familien eine grosse Anstrengung, um die Anregungen aus dem Programm in ihren Alltag zu integrieren.

Wie finden Sie solche Familien, wenn sich diese nicht freiwillig melden?

Das ist ein aufwendiger Prozess. Bei uns läuft er etwa durch Vernetzungsarbeit mit Kinderärzten, Mütter-Väter- Beratungen, mit Sozialdiensten, Familienzentren oder über die Hausbesucherinnen als Schlüsselpersonen. Programmfamilien empfehlen das Programm auch anderen Familien weiter. Die Wege zur Familiengewinnung sind vielfältig. Es muss reichlich Zeit in die Überzeugungsarbeit investiert werden, bis die Zusage für die Programmteilnahme kommt. Nehmen die Familien aber teil, so kommt es nur äusserst selten zu Abbrüchen.

(baz.ch/Newsnet)