Frauen gegen Frauen – muss das sein?

Als ich die letzte BaZ-Kolumne von Tamara Wernli in den Händen hielt, wusste ich nicht so recht, wohin damit. Den Text ignorieren und einfach im Altpapier entsorgen oder mich damit auseinandersetzen und furchtbar ärgern? Ich probierte Ersteres und scheiterte. Ich kann den Text mit dem Titel «Der Hochmut der Mütter» nicht einfach so vergessen. Weil mich der Inhalt als zweifache Mutter persönlich betrifft und trifft. Weil die Kritik über weite Strecken unnötig, teilweise sogar gehässig daherkommt. Ausserdem zeigt die Kolumne ein generelles Problem der Frauenwelt auf: Frauen beobachten, bewerten und kritisieren die Lebensmodelle ihrer Geschlechtsgenossinnen unentwegt. Dicke kritisieren Dünne. Karrierefrauen lästern über Heimchen am Herd. Stillende über Fläschchen-Mamis, Modische über Stillose und Kinderlose eben über Mütter.

Tamara Wernli benutzt den Basler Babygate-Vorfall für ihren Rundumschlag gegen Mütter. Es geht vordergründig um die grüne Grossrätin Lea Steinle, die nach dem Stillen ihres kleinen Babys nicht zum Abstimmen in den Parlamentssaal zurückdurfte – weil sie das zweieinhalb Monate alte Kind dabeihatte. Tamara Wernli findet, dass Kinder nicht in den Grossratssaal gehören. Sie hat ein Recht auf diese Meinung und ist damit nicht alleine. Doch bald wird klar, worauf sie eigentlich hinauswill. Sie wirft Müttern pauschal vor, sich für etwas Besseres zu halten und der Gesellschaft damit auf die Nerven zu gehen. Wir seien der Meinung, die Welt schulde uns etwas, weil wir Mamis sind und damit einen Dienst an der Menschheit erbrächten.

Ich kann verstehen, dass nicht alle Menschen Kinder mögen. Ich war selber gewollt lange kinderlos. Wenn ich alleine im Zug unterwegs bin, setze ich mich noch heute lieber in ein Abteil ohne Kids. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, Frauen mit Kindern als Gegnerinnen zu betrachten. Etwas langweilig vielleicht, weil sich Gespräche mit ihnen meist über klein Liam oder die süsse Lena drehten. Meine Freundinnen hatten ausserdem nach den Geburten ihrer Kinder weniger Zeit für mich. Ansonsten haben die Kinder anderer mein Leben aber nie negativ beeinflusst. Genau so, wie es mir heute nicht schadet, wenn andere Frauen kinderlos bleiben.

Kinder vs. Behinderung

Tamara Wernli hingegen beklagt sich darüber, dass Arbeitskolleginnen mit Kindern ihre Ferienwünsche jeweils zuerst angeben dürfen. Nur Kolleginnen? Fahren denn die Väter nicht mit in den Urlaub oder ist es ihr bei Männern einfach egal? Weil Frauen ja selten Männer, umso lieber aber andere Frauen kritisieren. Auch der Vorfall mit einer Dozentin, die die Vorlesung verlassen muss, weil ihr Kind krank ist, überzeugt als Negativbeispiel nicht. Anstatt sich über sie aufzuregen, sollte man sich fragen, wieso denn nie ein Dozent in den Kindergarten rennt, wenn der Nachwuchs kotzt. Aber das ist eben die Perspektive einer Mutter. Einer arbeitenden Mutter, präziser gesagt. Denn nicht nur Kinderlose, auch Hausfrauen schiessen teilweise scharf gegen jene, die Job und Familie vereinbaren möchten – und umgekehrt. Wie gesagt, andere Lebensmodelle sind einigen Frauen nicht nur fremd, sondern dadurch regelrecht zuwider. Tamara Wernli spielt für ihre Kritik Mütter sogar gegen Behinderte aus. Diese stünden zwar auch vor organisatorischen Problemen, würden ihre schwierigen Umstände aber – anders als Mütter – «ohne grosses Jammern meistern». Wie man auf einen solchen Vergleich kommen kann, ist mir schleierhaft. Und er ist auch nicht korrekt. Immerhin haben sich Behindertenverbände gerade in jüngster Vergangenheit intensiv für mehr Gleichstellung eingesetzt und ein entsprechendes Gesetz erkämpft. Zu Recht, denn man bekommt höchstens so viel, wie man verlangt.

Mir ist auch noch nie in den Sinn gekommen, mich als «Heldin der Gesellschaft» über andere zu erheben, weil ich zwei Kinder habe. Weder «schwelge ich in Selbstverständnis», noch «zücke ich die Diskriminierungskarte», wie Tamara Wernli es uns Müttern vorwirft. Ich kenne zudem keine einzige Frau, die bei Zeugung und Geburt der Meinung war, gerade etwas Sinnvolles für die demografische Entwicklung der Schweiz zu tun. Obwohl es das letztendlich ist – ob man das nun anerkennen möchte oder nicht. Die Mütter, die ich kenne, sind umgekehrt ständig darauf bedacht, mit ihrem Nachwuchs niemanden zu stören. Während Kinder früher ganz normal zur Gesellschaft dazugehörten, gelten sie heute als individuelle Selbstverwirklichung, mit der möglichst niemand behelligt werden soll.

Mehr Wohlwollen, bitte

Ich halte nichts von den künstlich erschaffenen Gräben, die manche Frauen permanent ziehen. Wir machen uns damit das Leben nur gegenseitig schwer. Lea Steinle wollte sich keineswegs wichtig machen mit ihrem Baby im Parlament. Die Frau war einfach in einer blöden Situation. Weil die Grossmutter rasch wegmusste. Weil das Baby Hunger hatte. Und wer das Gefühl nicht kennt, die einzige Nahrungsquelle für ein so kleines Wesen zu sein, kann zwar darüber urteilen, aber fundiert ist das nicht.

Ich hoffe, dass Frauen, ob kinderlos oder mit eigener Fussballmannschaft, künftig wohlwollender miteinander umgehen. Dass sie nicht mehr so kritisch sind. Gerade Mütter benötigen die Missbilligung von anderen nicht. Das wäre ausserdem doppelt gemoppelt, wir machen uns nämlich sowieso schon selber für alles verantwortlich (Basler Zeitung)