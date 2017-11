Note ungenügend

Es hat mich kalt erwischt. Meine Tochter ist ungenügend. «Ui, gar nicht gut», kündigt mir meine Frau schon am Telefon an, dass die Sechsjährige im Sprechtest durchgefallen sei. Dabei ist mir zuvor keinen Moment lang der Gedanke gekommen, dass es bei der «logopädischen Reihenuntersuchung» im Kindergarten ein Problem geben könnte. Doch im Bericht der Logopädin steht es nun schwarz auf weiss: «Ihr Kind hat wenig Sprechfähigkeiten.»

Handschriftlich hat die Logopädin ihren Befund ausgeführt: Der Wortschatz meiner Tochter sei «noch eher klein», der Satzbau «noch fehlerhaft». Und weiter: «Sie verstand nicht alles, was ich zu ihr gesagt habe, und es gelang ihr nicht, lange Sätze korrekt nachzusprechen.» Immerhin: Eine «Behandlung» sei «zurzeit nicht nötig», so die Logopädin.

Still und wortkarg

Noch im letzten Juni beschied mir die Kindergärtnerin im Rahmen eines Beurteilungsgesprächs, mit meiner Tochter sei alles in Ordnung. Sie spiele viel. Vor allem im Basteln sei sie sehr gut. Und sie begreife schnell. Gegenüber anderen Kindern sei sie noch etwas zurückhaltend. Weil sie scheu sei. Wie so viele Mädchen in ihrem Alter.

Ich stelle mir vor, wie die Begegnung meiner Tochter mit der Logopädin war: Da kam eine Frau in den Kindergarten, die sie noch nie gesehen hatte. Und jedes Kind musste nun der Reihe nach zu dieser Frau gehen – eins nach dem anderen. Und dann war meine Tochter dran. Die fremde Frau sprach Sätze vor und sagte, meine Tochter solle die Sätze nachsprechen. In solchen Situation pflegt das Kind still und wortkarg zu werden.

Schon klar: Meine Tochter hat im Deutsch noch Lücken. Wenn sie etwas erzählt, fehlen ihr manchmal die Worte. Und sie macht Fallfehler. So ist es auch, wenn sie portugiesisch spricht. Meine Frau ist Brasilianerin und redet mit unserem Kind nur portugiesisch. Deutsch lernt es ja sowieso, haben wir uns gesagt.

Auch die Grossmutter, die in der Nähe lebt, spricht mit dem Enkelkind nur portugiesisch. Weil die Grossmutter gar nichts anderes kann. Während der Herbstferien war meine Frau mit der Tochter in Brasilien. Verwandtenbesuch. Zwei Wochen lang hörte und sprach das Kind nur portugiesisch. Kein Wort deutsch. Die Probleme meiner Tochter seien «auf ihre Zweisprachigkeit zurückzuführen», schreibt die Logopädin in ihrem Bericht.

Was heisst zweisprachig! Vor Kurzem habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Meine Tochter und ich waren gerade auf dem Heimweg vom Einkauf. Da merkte ich, dass sie Englisch kann. «Where are you going?», fragte ich. «Home», antwortete sie, ohne zu zögern. Wir redeten mehrere Minuten nur englisch. Schliesslich sagte meine Tochter, ich solle jetzt wieder «normal» reden. Also sprach ich wieder deutsch.

Letzte Warnung

Im Umfeld meiner Tochter spricht niemand englisch. Aber mir ist klar, warum sie das kann: Das kommt von den YouTube-Videos, die sie auf dem Handy schaut. Ja, ich weiss – gar nicht gut, das Handy! Aber hin und wieder will man halt seine Ruhe haben. Und überlässt dem Kind eine Zeit lang das Mobiltelefon. Mit einem schlechten Gewissen, immer. Ich kontrolliere hin und wieder, was meine Tochter schaut. Sie schaut Videos, in denen mit Puppen gespielt wird. Oder wo Figuren geknetet werden. In diesen Videos wird englisch gesprochen.

«Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter viel deutsch hört und spricht», schreibt die Logopädin. Und setzt mehrere Ausrufezeichen daneben. Sie gibt uns Tipps: «Hör-CDs. Mit Freunden abmachen. Kinderturnen. Eventuell einmal pro Woche mit deutschsprachiger Nachbarin Spiele spielen.» Unsere Nachbarinnen können aber nicht gut deutsch. Die eine kommt aus der Dominikanischen Republik. Die andere aus Ghana.

In einem Jahr werde es eine «Nachkontrolle» geben, kündigt die Logopädin in ihrem Bericht an. Es tönt wie eine letzte Warnung. Meine Frau und ich haben verstanden. Wir werden unser Bestes geben. Damit unsere Tochter keine «Behandlung» braucht.

(Basler Zeitung)