Sie ist schon wieder ein Junge!

Vorbemerkung: Meine Frau und ich haben drei Söhne. Das ist schon beträchtlich viel, finden wir. Wir haben uns seinerzeit überlegt, ein viertes Kind zu bekommen, und hätten nichts gegen ein Mädchen gehabt. Wir haben das dann gelassen, aus vielerlei Gründen. Es wäre doch wieder ein Junge geworden, vermuteten wir.

Familie Schwandt hingegen hat niemals aufgegeben. Vor 25 Jahren bekamen Kateri und Jay Schwandt aus Rockford, Michigan, ihr erstes Kind, einen Knaben. Sie nannten ihn Ty. Nach Ty wurden zwei weitere Söhne geboren, Zach und Drew, heute 22 und 20 Jahre alt. Es folgten, im Zweijahresabstand, die Stammhalter Brandon und Tommy. Da war es schon eine männliche Basketball-Crew.

Kateri und Jay Schwandt hätten zwar gerne mal ein Mädchen gekriegt, wollten aber nie von vornherein wissen, welches Geschlecht ihre Kinder haben würden. Sie müssen schon erstaunt gewesen sein, dass dann noch Vinny, Calvin und und Gabe auf die Welt purzelten, die Knaben 6, 7 und 8. Wenn es nicht so despektierlich wäre, würde man es so sehen: Man geht ins Casino und die Kugel beim Roulette landet immer nur bei Rot und nie bei Schwarz.

Im Jahre 2009 kam dann der Schwandt-Sohn Wesley auf die Welt, womit die neun Mann komplett waren, die es für eine Baseballmannschaft braucht. Aber eine veritable Baseballmannschaft ist keine, wenn sie nicht auch den einen oder anderen Ersatzspieler hat. Also wurden noch Charly und Luke, Tucker und Francisco (heute 8 und 6, 4 und 2 Jahre alt) gezeugt und geboren.

Sheboygan

Dreizehn Söhne, das ist ein schlechtes Omen. Dieser Tage wurde Kateri Schwandt von ihrem 14. Kind entbunden, und es war wieder ein Knabe. Die Eltern Schwandt nannten ihn Finley Sheboygan. Der Name «Sheboygan» geht zurück auf einen indianischen Häuptling. Der habe sehr viele Söhne und nichts als Söhne bekommen, so wird von diesem ehrwürdigen Manne berichtet. Aber immer habe der Chief geglaubt, das letzte seiner Kinder werde ein Mädchen sein. Es wurde dann doch wieder ein Junge, und der Stammeshäuptling nannte ihn «Sheboygan» – für «she is a boy again», «sie ist wieder ein Junge».

Finley Sheboygan Schwandt wird es gut haben im Kreise seiner 13 Brüder. Kateri Schwandt, die selbst aus einer höchst kinderreichen Familie stammt, möchte keinen ihrer Söhne missen, auch wenn sie gerne mal eine Tochter gehabt hätte, schon aus dem Grunde, dass man sich als einzige Frau in einem 15-Männer-Haushalt verdammt einsam fühlen kann. Sie ist jetzt 43 Jahre alt, und die Frage nach weiteren Kindern beantwortet sie so: «Keine Chance.»

Sie soll sich aber schon in früheren Jahren ähnlich geäussert haben und war dann doch wieder schwanger. Vielleicht kommt ja doch noch eine Hegirlally («he is a girl, finally – er ist endlich ein Mädchen») hinzu. (Basler Zeitung)