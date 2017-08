Umfrage: Welches ist Ihr Preis?

Eine Studie der kalifornischen Universität Stanford gibt zu reden. Die Forscher machten Studierenden folgenden Vorschlag: Sie bekommen eine Gratispizza, dafür müssen sie drei E-Mail-Adressen von Freunden herausgeben. Fast alle Studenten wählten die Pizza.

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Unsere Daten sind Gold wert. Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook machen damit Milliardenumsätze, indem sie sie für Werbung im Internet verkaufen, die auf einzelne Personen zugeschnitten ist.

Während wir unsere Daten an obige Unternehmen nach wie vor gratis abtreten, locken andere Unternehmen ihre Kunden mit Gegengeschäften: Daten gegen eine Vergünstigung. Die Active-App der Krankenkasse Sanitas etwa misst, wenn jemand mit dem Velo zur Arbeit fährt oder am Wochenende eine Wanderung unternimmt. Wer sehr aktiv ist, erhält Gutscheine im Wert von bis zu 120 Franken pro Jahr. Und der Velomietdienst O-Bike, der letzthin in Zürich gestartet ist, verlangt auf seiner App Zugriff auf Bewegungsdaten, auch wenn man die App gerade nicht nutzt. Die Daten können dann an Dritte weiterverkauft werden.

Datenschützer sehen diese Entwicklung kritisch, etwa bei den Anreizen der Krankenkassen: Wer nicht bereit ist, seine Daten preiszugeben, dürfte künftig einen deutlich höheren Preis für seine Versicherung zahlen. Andererseits können durch Big Data im Gesundheitswesen gerade in der medizinischen Forschung neue Erkenntnisse gewonnen werden – und so Leben retten.

Wir würden gerne wissen, wie wichtig unseren Lesern die Privatsphäre ist bzw. gegen welchen Betrag man bereit ist, darauf zu verzichten. Unsere Umfrage, selbstverständlich komplett anonym, konfrontiert Sie mit entsprechenden Fragen. Die Resultate werden wir demnächst publizieren. Vielen Dank fürs Mitmachen!