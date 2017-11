Wir, die Angsthasen

Wir haben Angst vor heissen Sommern und langen Wintern. Vor hohen Absätzen und engen Anzügen. Vor direkten Worten und davor, die Faust aus dem Sack zu ziehen. Wir haben Angst vor Burkas und Minaretten. Angst vor Extremen und dem eigenen Mut. Wir haben Angst vor Nacktheit und Verhüllung. Vor Demagogen und Ideologen. Wir fürchten uns vor Exzessen und dem Tag danach. Vor fremden Fötzeln und Dichtestress. Haben Angst vor der weiten Welt und der eigenen Kleinheit. Vor Veränderung und Tempo. Vor Verheissungen und Abgründen. Wir zittern vor scharfem Essen und blutigem Fleisch. Wir fürchten Freiheit und Regelzerfall. Bangen um Arbeitsplätze und prognostizieren den Wirtschaftsrückgang. Haben Zukunftsängste und Geldsorgen. Angst vor prallem Leben und Furcht vor dem Tod. Wir fürchten uns vor der fünften Ferienwoche und dem nächsten Burnout. Bangen um die politsche Korrektheit und die freie Meinungsäusserung. Wir sind die Schweizer.

Gerade jetzt fürchtet sich unser Volk vor einem Vaterschaftsurlaub. Schon wieder. Bereits die Idee, Männer könnten nach der Geburt eines Kindes zwei Wochen zu Hause bleiben, sorgte für ängstliches Raunen im Land. Die nun eingereichte Initiative, die vier Wochen bezahlten Urlaub fordert, löst entsprechend panische Schreie aus. Angst hat bei uns nicht nur das Volk. Angst hat auch seine Regierung. Vor Kurzem hat der Bundesrat sich gegen eine väterliche Babypause ausgesprochen. Zu gross sei die Belastung für die Wirtschaft. Zu gross die Angst vor Steuerrückgang und Jobabbau.

Wir Schweizer brauchen mehr Mut.

Doch es steckt mehr dahinter. Mehr Angst. Die der Männer vor schreienden Babys. Daheim bleiben zu müssen. Im Büro zu fehlen. Sitzungen, Termine, Beförderungen zu verpassen. Und da lauert die Angst vor einer viel grösseren Veränderung. Die des Schweizer Familienmodells. Weg vom Alleinernährer, der nachts schlafen darf. Und nicht wissen muss, was man für einen Ausflug mit Kindern einpackt. Der erst nach der Schlacht am Familientisch sein Steak anschneidet. Es ist das Zittern, dass Job und Familie auch irgendwann für Männer vereinbar sein müssen. Und Karriere keine ans Mannsein gebundene Selbstverständlichkeit mehr ist. Es ist dieser Mix aus Bequemlichkeit, Mutlosigkeit und Furcht vor Veränderung, der die Schweiz einzigartig macht.

Genau deswegen geht es uns so gut, sagen Gegner der Babypause. Und ihre Stimmen werden schriller. Doch was ist mit der Angst vor Müttern, deren Arbeitskraft brachliegt? Vor Kindern, die sich nur von der Mutter trösten lassen? Vor Vätern, die die Abenteuer ihrer Kinder nur aus Erzählungen kennen. Nicht wissen, wo auf dem Spielplatz das WC ist. Ob ihre Kleinen überhaupt schon aufs WC gehen. Wo sind die Befürchtungen, im Alter all dies zu bereuen? All die kleinen und grossen Wunder verpasst zu haben?

Wir Schweizer brauchen mehr Mut. Lasst uns, anders als der Bundesrat, einmal unvernünftig sein. Uns etwas gönnen. Mehr Freizeit, Veränderung und etwas Chili am Essen. Und keine Angst – die Angst wird uns deswegen nicht gleich verlassen. Sie ist uns ein treuer Begleiter. (Basler Zeitung)