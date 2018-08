Das süsse Nichts

In seiner langjährigen Geschichte hat der Bikini, jener doppelte Fetzen Stoff am weiblichen Leibe, so manche Wandlung, Ausformung und Erweiterung erfahren. Es gab ihn bereits als Monokini (busenfrei, mit Trägern kreuzweise), als Mankini (für Scherzbolde wie Sacha Baron Cohen im Film «Borat» von 2006), als Tankini (für die, die das Oberteil ein wenig länger mögen und wie ein Tank Top aussehen lassen wollen) oder auch als Mikrokini (der nur das Geschlechtsteil und die Brustwarzen bedeckt, die aber einzeln – ein Befestigungsproblem).

In China tragen sie inzwischen Facekinis, zum Schutz gegen die Sonne und die Quallen. Der neueste Trend: Upside-Down-Bikinis, bei denen das Oberteil nicht wie üblich im Nacken, sondern direkt oberhalb der Brust zusammengeknüpft wird. Soll besonders sexy wirken. Will heissen: Der Bikini ist als Badesuit von keinem Strand dieser Welt wegzudenken und sogar schon vertont worden, am einprägsamsten im Lied «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini», einem Schlager von Bryan Hyland aus dem Jahr 1960.

Altertumsforscher heben hervor, dass es den Bikini schon in der Antike gegeben habe. Die frühe Existenz des Zweiteilers ist durch Schalen, Mosaike und Wandmalereien verbürgt, auf denen römische Sportlerinnen mit Höschen und Brustbändern offenbar dem Sport frönen. In der Neuzeit tat sich Valentin Lehr aus dem badischen Freiburg um 1900 mit der Kreation eines Zweiteilers hervor, der nur Brust und Scham bedeckte; Lehr war ein Anhänger der Freikörperkultur und hing der Bewegung der Lebensreformer an, die sich von der Idee, der Sonne möglichst viel Haut darzubieten, einen Akt der inneren Befreiung versprachen.

Brust und Leib bedeckt

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts freilich hatten die Sittenwächter noch ein strenges Auge auf innere und äussere Befreiung. Im Jahr 1932 erging in Deutschland eine Polizeiverordnung, die bestimmte: «Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist.» Keine Chance für einen Badeanzug, der den Nabel freigab.

Man nannte das damals den «Zwickelerlass» und spottete darüber. Ausgerechnet Eva Braun, die Geliebte des Führers, sollte sich in den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft nicht dran halten und wurde mehrfach dabei beobachtet (und fotografiert), wie sie im Zweiteiler zum Bade schritt.

Im deutschen Nachbarland Frankreich, schon immer etwas frivoler aufgelegt, entwickelte der Modedesigner Jacques Heim 1932 einen weiteren Bikini-Vorläufer und nannte ihn aus heute nicht mehr nachzuvollziehenden Gründen «Atome». Heim pries ihn als «den kleinsten Badeanzug der Welt» und dürfte zur neuen Begrifflichkeit des «Atombusens» seinen Teil beigetragen haben. So mutig waren die Französinnen allerdings (noch) nicht, sich das freizügig-knappe Stück anzuverleiben. Als der Weltkrieg vorbei und Heim aus der Résistance zurück war, legte er «Atome» noch einmal auf und wieder in seine Schaufenster-Auslagen, wurde dabei aber von dem gelernten Automechaniker und späteren Maschinenbauingenieur Louis Réard überholt.

In der Streichholzschachtel

Vier Tage nachdem die Amerikaner über dem Bikini-Atoll im Pazifik eine Serie von insgesamt 67 Kernwaffentests begonnen hatten, brachte Réard einen nun erstmals Bikini genannten Zweiteiler heraus und meldete ihn unter der Nummer 19431 beim französischen Patentamt an. Am 5. Juli 1946 liess er das neue Teil im Pariser Edelschwimmbad Molitor von der Striptease-Tänzerin Micheline Bernardini vorführen. Die Dame zeigte zudem eine Streichholzschachtel vor, in die der doppelte Stofffetzen offenbar hineinpasste. Und Réard, das Marketing-Talent, brachte bei der Präsentation die Vorzüge seiner Erfindung auf den Punkt: «Der Bikini enthüllt über seine Trägerin alles – bis auf den Geburtsnamen ihrer Mutter.»

Die Neuerung schlug ein, nun ja, wie eine Bombe. Ein Journalist berichtete über die Nabelschau von Paris: «Plötzlich kam die Revuetänzerin mit dem Bikini-Badeanzug hervor, und alles hielt den Atem an. Es war so unerwartet, als ob wir auf einen anderen Planeten gebracht worden wären!« Der Bikini galt sofort als schamlos und blieb an vielen Badestränden Europas jahrelang verboten, ebenso im immer schon prüden Hollywood-Kino.

Dass sich Réard die Anzüglichkeit geleistet hatte, den Ort eines Atomwaffentests zum Namen eines als unsittlich geltenden Kleidungsstücks zu wählen, kann allerdings nur aus heutiger Sicht befremden. Die Kernkraft galt, trotz Hiroshima, zu jener Zeit als potenziell hilfreiche Kraft bei der Lösung militärischer Konflikte. Und das Bikini-Atoll als Namensgeber (übersetzt ist darunter das «Land der Kokosnüsse» zu verstehen) sorgte für den südseemässig-exotischen Einschlag. Über die radioaktive Verseuchung der Inselgruppe, über Wiedergutmachung und Schmerzensgeld für die vertriebenen Bikinianer machte sich damals keiner Sorgen. Die moralische Entrüstung über das Stoffteil namens Bikini, das den Körper einer halbseidenen Dame in Paris mehr entblösste als verdeckte, war weitaus grösser.

Auch der Papst war dagegen

Unter diesen Umständen gestaltete sich der Start, den der Bikini in die Modewelt unternahm, eher holprig, zumal ihm sofort auch die Ächtung aus dem Vatikan widerfuhr. Hinzu kam, dass der Bikini von seinem Zuschnitt her das weibliche Schönheitsideal jener Jahre nicht völlig traf. Die Mode wollte Frauen sehen, deren Taille zusammengeschnürt war (die Wespe als Vorbild) und die sich gleichzeitig in die volle Brust warfen. Diese Idealfigur war mit und in einem Einteiler besser zu gestalten. Der Bikini machte deshalb zwischen 1950 und 1970 eine Berg- und Talfahrt der Beliebtheit mit. Skandalträchtig blieb er immer.

Erinnert sei hier an die junge Brigitte Bardot, die 1952 in dem Film «Manina – la fille sans voiles» (englischer Titel: «The Girl in the Bikini») von Willy Rozier mitwirkte und diese ihre Bekleidung bei den Filmfestspielen in Cannes aufreizend live am Strand vorstellte. Da war sie 18 Jahre alt und gab den viel fotografierten Unschuldsengel. 1963 kam sie wieder nach Cannes. «Eine Blonde im Pelzmantel stieg aus dem Auto, ging zielstrebig in die Eingangshalle und warf ihren Mantel von sich. Und was sah man? Sie trug nichts darunter, bis auf einen winzigen blauweissen Bikini. Die Fotografen schrien auf!» So weit ein Kommentator vor Ort. Man beachte: die Bardot nicht nur als Bikini-, sondern auch als Pelzträgerin; ein doppelter Skandal.

Halbnackt in München

Marilyn Monroe trug Bikini, schon 1949. Ursula Andress im ersten James-Bond-Film «James Bond jagt Dr. No» von 1962 trug ihn (und fügte ihm das schöne Accessoire eines Hüftgürtels hinzu – der Bikini wurde später für 61 500 Dollar an einen Sammler versteigert). Das 17-jährige Fotomodell Ilonka aus Passau trug ihn, als sie 1965 über den Münchner Viktualienmarkt lief, woraufhin die Polizei sie mit aufs Revier nahm: Wegen «Erregung öffentlichen Ärgernisses» wurde sie später dazu verurteilt, drei Wochen lang im Altersheim die Böden zu schrubben (im züchtigen Kittel).

Die Schauspielerin Raquel Welch trug ihn in der prähistorischen Saga «One Million Years BC» 1966, als die sexuelle Revolution den Bikini längst zum Kleidungsstück (v)erklärte, mit dem man in die Freiheit eintaucht. Prinzessin Diana trug ihn, trägerlos, wenn sie mit ihrem gelangweilten Mann Charles eine Yacht für einen ihrer Familienurlaube enterte. Die Filmdarstellerin Carrie Fisher trug ihn 1983 als metallenen Zweiteiler, in dem sie die Prinzessin Leia verkörperte – versklavt in «Star Wars VI – The Return of the Jedi».

Die Models Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell, sie alle trugen ihn in den 80er-, 90er-Jahren auf Modenschauen, die nicht, wie früher üblich, mit einer Parade von Hochzeitskleidern endeten, sondern mit der Vorführung extravaganter Swimsuits. Und die Schauspielerin Uschi Glas trug ihn, im Alter von 59 Jahren, und liess sich darin für die Zeitschrift Maxim ablichten. Das war im Jahr 2003. Sie erntete für ihren Mut Hohn und Spott.

Louis Réard, der Vater des Bikinis, ist im Jahre 1984 gestorben. In der Frau, die er so freizügig ausstaffiert hatte, sah er so etwas wie ein gut verpacktes Geschenk. «Man (Mann?) will das Seidenband abmachen, die Schachtel öffnen und sehen, was drin ist.» Der Bikini als Versprechen seines prall gefüllten Inhalts. Heute würde man den Mann einen Sexisten nennen.

Das Buch zum Thema: Beate Berger: «Bikini – Eine Enthüllungsgeschichte». Marebuchverlag, 2004. Nur antiquarisch erhältlich. (Basler Zeitung)