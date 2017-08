Die beliebtesten Babynamen 2016

Seit 30 Jahren publiziert das Bundesamt für Statistik die Hitparade der Babynamen. 2016 lag die Anzahl der Geburten bei 87’883. Die Vornamen werden dem BFS jedes Jahr von den Zivilstandsämtern übermittelt.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2016 sowohl aufseiten der Mädchennamen als auch bei den Knaben nur wenig Verschiebungen an der Spitze der Rangliste. Die ersten beiden Plätze blieben bei beiden Geschlechtern unverändert. Den markantesten Aufstieg innerhalb der Top Ten erlebte Elena, die vom 8. Platz bis auf Rang 3 vorrückte.

Der Vergleich mit dem Ranking der letzten Jahre zeigt, dass Noah als Knabenname bei Schweizer Eltern nach wie vor sehr beliebt ist. Seit 2002 belegte er stets einen der vordersten beiden Plätze. Seit 2010 sogar sechsmal den 1. Rang.

Auch bei neugeborenen Mädchen gab es zuletzt zwei klare Spitzenreiterinnen. Mia belegte 2016, 2015 und 2013 Rang 1 der Hitliste. Emma war der Favorit der Jahre 2014, 2012 und 2011.

Deutliche Unterschiede in den Sprachregionen

Erlebte das Ranking für die gesamte Schweiz zuletzt eher wenig Bewegung, so zeigen sich zwischen den verschiedenen Sprachregionen doch deutliche Unterschiede. Lediglich Mia und Liam schaffen es in allen Regionen in die Top 5.

(baz.ch/Newsnet)