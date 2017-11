Die Fratze des Bösen

Eines der magischen Worte im Leben des Charles Manson hiess «Helter Skelter». So lautet der Titel eines Beatles-Songs auf ihrem Weissen Album aus dem Jahre 1968, und es beschreibt die wilde Fahrt eine Riesenrutsche hinunter, die seit den 1920er-Jahren im britischen Seebad Brighton steht. Holterdipolter, so könnte man «Helter Skelter» ins Deutsche übersetzen, aber Charles Manson verstand «Helter Skelter» bei den Beatles und auch sonst eher als das grosse Durcheinander, als das Tohuwabohu, als das Chaos, das da kommen sollte, das er mit anzurichten trachtete und das ihn zum Retter der Welt machen würde.

Charles Manson, der nun im Alter von 83 Jahren in einem Gefängnisspital in Kern County, California, eines natürlichen Todes gestorben ist, fühlte sich als Jesus, Satan und eine Wiedergeburt des britischen Okkultisten Aleister Crowley gleichzeitig. Er bewunderte Adolf Hitler und dessen «Wüstenfuchs» Ernst Rommel. Seine Stirn zierte (man sollte besser sagen: verunstaltete) in späteren Jahren ein Hakenkreuz, das er sich selber in die Haut gebrannt hatte. Er lebte in der Erwartung, dass Ende der 1960er-Jahre in Amerika ein Rassenkrieg aufziehen werde, den die Afroamerikaner gegen die Weissen anzetteln würden, um sie allesamt zu ermorden.

Aber die «sklavische Natur ihrer Rasse» mache sie unfähig, das dann ausbrechende Chaos, dieses «Helter Skelter», zu bändigen. Dazu wäre dann er, Charles Manson, als Anführer berufen. Aber weil die Schwarzen Amerikas sogar «zu dumm» seien, den zu erwartenden Rassenkrieg überhaupt vom Zaune zu brechen, müsse man ihnen vormachen, «wie man Weisse tötet». Das war das ideologische Raster, das er den wahnwitzigen Taten unterlegte, zu denen er seine Anhänger anstiftete.

Der verkannte Musiker

Man könnte es auch schlichter interpretieren. Charles Manson fühlte sich als ein verkannter Musiker. Er spielte Gitarre und sang, mehr schlecht als recht. 1968 verschaffte ihm eine Zufallsbekanntschaft den Zugang zu Dennis Wilson, dem Mitglied der Beach Boys. Es wurde eine sehr kurze Zusammenarbeit, eigentlich nicht mehr als ein Erfahrungsaustausch. Mansons Lied «Cease to Exist» schaffte es gleichwohl auf die B-Seite einer Beach-Boy-Single, bevor die Verbindung endgültig abbrach.

Dass Dennis Wilson Veränderungen an seinem Lied vorgenommen hatte, dürfte Manson schwer gekränkt haben. Ausserdem war er von Wilson mit dem Musikproduzenten Terry Melcher bekannt gemacht worden, ohne dass sich für ihn, Manson, daraus Vorteile für seine Musikerkarriere schlagen liessen, ein Plattenvertrag etwa. Terry Melcher mochte seine Musik nicht. Und Terry Melcher war der gerade ausgezogene Vormieter des Hauses am Cielo Drive 10050 in Los Angeles, in dem die Manson-Anhänger schliesslich ihr grösstes Massaker veranstalteten. Mag sein, dass Melcher ureigentlich das Opfer des verkannten Musik-Genies Charles Manson hätte werden sollen.

Der Menschenfänger

Was Manson zu seinen mörderischen Taten beflügelte, war, drittens, sein unglaubliches Charisma, sein Talent zum Menschenfängertum. Der in unsteten sozialen Verhältnissen aufgewachsene junge Mann hatte eine kleinkriminelle Karriere als Dieb, Scheckbetrüger und Zuhälter (sowie diverse Haftstrafen) hinter sich, als er 1967 im Haight-Ashbury-District von San Franciso auftauchte. Im fröhlich lärmenden «Summer of Love» gründete er seine eigene Kommune, die Manson Familiy, und unterzog sie einem harten Drill. Die rund 20 Mitglieder, vor allem Frauen, unterwarfen sich Gruppensex, Drogenkonsum, pseudoreligiösem Getue sowie Mansons hypnotischen Beschwörungsformeln. Jede seiner Anordnungen bestätigten sie mit einem frommen «Amen».

Sandra Pugh, damals 25, über ihre Begegnung mit dem Guru: «Als ich ihn zum ersten Mal sah, streichelte er eine Katze, ich weiss nicht, was mich daran faszinierte, er schien so gütig, er war so anziehend. Seine Bewegungen hatten «etwas Geheimnisvolles». Manson siedelte seine Jünger und Jüngerinnen auf einem verfallenen Film-Set, der Spahn Movie Ranch, in der Nähe von Los Angeles an, steckte sie in weisse Wallekleider und schickte sie stehlend und raubend und sich prügelnd durch Hollywood. Der Mord an dem Musiklehrer Gary Hinman, der der Manson Family aus kleineren Drogengeschäften Geld schuldete, war der erste, welcher der Sekte unzweifelhaft zuzuschreiben ist. Er fand Ende Juli 1969 in Anwesenheit von Manson statt, der dem Opfer zuvor noch ein Ohr abschnitt.

Der Mord-Anstifter

Wenige Tage später schickte Charles Manson seine Family-Mitglieder Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian und Charles Watson in die früher von Melcher bewohnte Villa am Cielo Drive. Hier logierte jetzt die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate (26), Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski, der in jenen Tagen zu Dreharbeiten in London weilte. Die Eindringlinge töteten in der Nacht auf den 9. August 1969 Tate und ihre Freunde, den Rennfahrer Woyciech Frykowski (37), den Promi-Coiffeur Jay Sebring (35) und Abigail Folger (26), Tochter eines Kaffee-Unternehmers, mit unzähligen Messerstichen, die sie nach einem offenbar rituellen Stichmuster anordneten. Zusätzlich erschossen sie den zufällig auf dem Grundstück anwesenden Steven Earl Parent (18), hinter dem Steuer seines weissen «Ambassador». An die Haustür schrieb Mittäterin Susan Atkins mit dem Blut von Sharon Tate das Wort «PIG».

Zwei Nächte später war der mörderische Trupp erneut unterwegs. In ihrer Villa getötet wurden der italienische Supermarktbesitzer Leno LaBianca und seine Ehefrau Rosemary, wobei Manson die Opfer fesselte, bevor er den Tatort verliess und das Morden seinen Anhängern überliess, die dafür unter anderem eine Tranchiergabel benutzten. Auch in diesem Fall wurden mit dem Blut der Opfer die Wände des Hauses bepinselt («Death to Pigs»); die Worte «Healter Skelter» fanden sich (in falscher Schreibweise) auf der Kühlschranktür wieder. Die beiden Mordfälle, zwischen denen anfangs keine Verbindung hergestellt werden konnte, setzten Hollywood unter Schock.

Der direkte Zusammenhang wurde erst Ende Oktober 1969 klar, weil Susan Atkins, die unter Diebstahlverdacht eher zufällig in Untersuchungshaft sass, gegenüber zwei Mitgefangenen prahlte, an den Morden im Hause Polanski/Tate beteiligt gewesen zu sein. Derweil war die Manson Family auf die Barker Ranch im Death Valley umgezogen und dort am 12. Oktober 1969 bei einer Polizei-Razzia verhaftet worden, weil ihre Mitglieder eine Strassenbaumaschine im Werte von 30 000 Dollar angezündet hatten. Die polizeilichen Ermittlungen legten die Verbindung zwischen den diversen Morden schnell offen.

Die Todesurteile wurden in lebenslange Haftstrafen umgewandelt.

Unter beispiellosem Medieninteresse begann am 24. Juli 1970 der Prozess gegen Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie van Houten (die lediglich an den LaBianca-Morden beteiligt war). Das Verfahren sollte 255 Tage dauern, wobei Mansons Mitangeklagte sich zum Teil in abstrusen Selbstbezichtigungen ergingen und die Unschuld ihres Meisters zu beteuern trachteten. Es nutzte niemandem: Manson (der es bis zuletzt abstritt, die Morde befohlen zu haben) und seine Mitangeklagten wurden allesamt zum Tod in der Gaskammer verurteilt. Vor der Exekution bewahrte sie dann der Spruch des Obersten Gerichtshofs von Kalifornien, der am 18. Februar 1972 die Todesstrafe für verfassungswidrig erklärte.

Die Todesurteile wurden in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Atkins ist inzwischen in der Haft gestorben; Krenwinkel, van Houten und Watson bemühen sich bis heute um eine vorzeitige Haftentlassung, die ihnen aber nicht gewährt wird. Alle haben sich inzwischen von ihren Taten und von Manson distanziert, zum Teil unter Hinwendung zum christlichen Glauben. Linda Kasabian, auch bei der Mord-serie dabei, wurde auf Bewährung entlassen, weil sie in die Rolle der Kronzeugin geschlüpft war.

Den Dämon im Blick

Manson selbst galt bis zu seinem Tod als das inkarnierte Böse (und wird es auch über seinen Tod hinaus gelten). Die Grausamkeit der von ihm initiierten Verbrechen, sein wirres ideologisches Rüstzeug, der dämonische Blick, den er auf den von ihm verbreiteten Fotos aufgesetzt hat, das rief tiefe Abscheu hervor, aber es faszinierte auch. Es wird davon berichtet, dass Manson im Gefängnis jede Mange Fanpost und Autogrammwünsche erhielt, wie ein Popstar. Und 2015 hätte er beinahe geheiratet; nur wollte seine Braut Afton Elaine Burton (26), eine Einwilligung von ihm, dass sie Mansons Körper nach seinem Tode ausstellen dürfe. Das ging ihm dann doch gegen den Strich, die Hochzeit kam nicht zustande.

Und was hat ihn angetrieben, Zeit seines Lebens? Es darf gerätselt werden. Wir vermuten: Er wollte berühmt werden, als was und wer auch immer. Und egal, um welchen Preis. Das hat er, auf traurige Art und Weise, denn auch geschafft. (Basler Zeitung)