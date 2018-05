«Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernanten-Profil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Massstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über ‹Persönlichkeit› redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallchargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge ‹Entscheidung› mitteilt und wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheisse aus ihr rausprügeln – wenn es bloss nicht so frauenfeindlich wäre.» Die Sätze stammen von Roger Willemsen, diesem ebenso geistreichen wie witzigen deutschen Denker, der 2016 gestorben ist, gerade mal 61 Jahre alt.

Ich erinnerte mich dieser Sätze, als ich letzten Donnerstag durch meine gefühlten 10 000 TV-Sender zappte und dabei in einer der Kloaken deutscher Unterhaltungsindustrie landete und darin zu ersaufen drohte: «Germany’s Next Topmodel», kurz GNTM. Da stöckelten sie also durch diese glamourös inszenierte Scheinwelt; die Magersucht in engste Paillettenkleider gezwängt und mit Schminke vollgepappten, regungslosen Zombiegesichtern versuchten sie, eine in einem weissen Ledersofa lümmelnde Jury von ihrem Nichts zu überzeugen, eine Jury, die sich wie die Götter im Olymp in Szene zu setzen wusste.

Normalerweise kann ich ja stundenlang rumzappen und mich der Belanglosigkeit hingeben. Das entspannt, und es kann sogar vorkommen, dass man bei einer Sendung hängenbleibt. Nach nur drei Minuten GNTM aber war die Lust auf die Flimmerkiste vergangen. Off und weg ab ins Bett. Da erinnert man sich an Roger Willemsen und muss plötzlich innerlich schmunzeln, schmunzeln über die deutsche Kabarettistin Carolin Kebekus, die sich über ein ähnliches TV-Format so masslos ärgern kann und im Zusammenhang mit dem «Bätscheler» über zehn «Hartgeldstrichnutten» lästert. (Basler Zeitung)