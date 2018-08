Familie verursacht Teilsperrung am Flughafen Frankfurt

Die Bundespolizei hat ihren Einsatz am Flughafen in Frankfurt am Main abgeschlossen. «Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben, und der Betrieb wurde wieder aufgenommen», teilte die Bundespolizei am frühen Dienstagnachmittag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Die Sperrung verursacht hatte eine vierköpfige französische Familie. Die vier Personen seien festgestellt und identifiziert worden und würden derzeit befragt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei der DPA.

Bei mindestens einem Mitglied der Familie sei die Kontrolle nicht abgeschlossen gewesen, als diese den Sicherheitsbereich betrat, sagte die Sprecherin. Der Bereich A des Terminal 1 wurde daraufhin geräumt, das Boarding eingestellt. Um 14.30 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden, sagte die Sprecherin. «Die Prozesse laufen wieder.» Die Passagiere würden nach und nach wieder in das Terminal gelassen.

?? MELDUNG ??#Terminalräumung am #Flughafen #Frankfurt abgeschlossen. Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben und der Betrieb wurde wieder aufgenommen. Wir danken allen Passagieren und Flughafenmitarbeitern für ihr Verständnis und diszipliniertes Verhalten! pic.twitter.com/0H3EvUdPi6 — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7. August 2018

Dutzende Flüge gestrichen

Die Fluggesellschaft Lufthansa, die den betroffenen Bereich des Terminals 1 vorwiegend nutzt, stoppte wegen der Aktion grosse Teile ihrer Abfertigung. In den Bereichen A und Z konnte Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte Lufthansa am Mittag mit. Ankommende Flugzeuge mussten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten.

Auch unsere Lufthansa Mitarbeiter mussten aufgrund der Räumung den Sicherheitsbereich verlassen. Sie werden in Kürze wieder für unsere Gäste am Platz sein. Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Gästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. @Airport_FRA@bpol_air_fra — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) 7. August 2018

Obschon es am Frankfurter Flughafen einen zweiten Terminal gibt, der nicht von der Sperrung betroffenen ist, sind dutzende Flüge annulliert worden. Wie ein Sprecher des Flughafens am frühen Dienstagnachmittag sagte, wurden bislang insgesamt 50 Flüge gestrichen. Er wies aber darauf hin, dass nicht alle Streichungen durch den Polizeieinsatz hervorgerufen wurden

Vorfall in München

Schon am Münchner Flughafen war im Juli ein Terminal geräumt worden, weil eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 Flügen kam es zu Verspätungen. Erst rund zwei Stunden nach dem Vorfall wurde der Sicherheitsbereich wieder freigegeben.

In Frankfurt kam es zudem vor fast zwei Jahren zu einer ähnlichen Situation. Damals war eine Frau nach der Kontrolle ihres Handgepäcks in den Sicherheitsbereich weitergegangen, obwohl ihre Kontrolle nicht abgeschlossen war. Von der Evakuierung des Terminals waren damals rund 5000 Passagiere betroffen. Rund 100 Flüge fielen aus.

Am Frankfurter Flughafen ist die Hölle ausgebrochen! Keiner weiss was los ist, alle Infoschalter sind jetzt unbesetzt, alles voller Menschen, die wie Zombies umherwandern und nicht wissen was ihr Ziel ist. Hätte nie gedacht dass man Platzangst am @Airport_FRA haben könnte. pic.twitter.com/G6Kqp2gedc — DonaSpock (@DonaSpock) 7. August 2018

(nag/sda/afp)