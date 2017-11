Lokführer zwingt Fahrgäste zum Aussteigen

Unangenehme Überraschung für die Fahrgäste, die am Dienstagmorgen mit der Seetalbahn Richtung Luzern unterwegs waren: Bei seinem Halt in Beinwil am See teilte ihnen der Lokführer per Lautsprecher mit, dass hier Endstation sei, wie «Radio Argovia» berichtet.

Die Begründung des Chauffeurs: Er sei bereits mehr als die erlaubten fünf Stunden im Einsatz und könne daher nicht bis Luzern weiterfahren. Ein Ersatz-Lokführer habe sich nicht organisieren lassen. Die Passagiere mussten in Beinwil aussteigen und auf den nächsten Zug warten.

SBB: Lokführer hat sich richtig verhalten

Die SBB teilte auf Anfrage des Radiosenders mit, der Lokführer habe richtig gehandelt. Wegen einer grösseren Störung am Morgen beim Bahnhof Luzern sei der Fahrplan durcheinandergeraten. Deshalb habe die Ablösung nicht geklappt. Bei den Passagieren entschuldigt sich die SBB für den Vorfall.

