Mann mit Axt in der Hand unterwegs

In der süddeutschen Grenzstadt Waldshut-Tiengen am Rhein (D) ist am Dienstag ein Mann mit einer Axt in der Hand unterwegs gewesen. Polizeibeamte konnten die Situation entschärfen und den 54-Jährigen in Gewahrsam nehmen.

Passanten hatten die Polizei auf den Mann aufmerksam gemacht, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Sofort rückten zwei Streifen aus und suchten nach dem Mann. Er wurde auf einem Grünstreifen an der B 34 beim Rheinschloss gesichtet und zum Stehenbleiben aufgefordert.

Der Mann ging mit dem Beil in der rechten Hand auf die Beamten zu. Diese blieben besonnen und erreichten, dass der Mann das Beil ins Gebüsch warf. Im Anschluss daran liess sich der 54-Jährige widerstandslos festnehmen. Der offenbar psychische kranke Mann wurde zu einem Facharzt gebracht und danach in eine Klinik überführt.

Das Beil wurde sichergestellt. Für seine Tat hatte der 54-Jährige keine Erklärung. Soweit der Polizei bisher bekannt ist, wurde niemand bedroht. (dou/sda)