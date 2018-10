Mindestens 17 Tote und über 100 Verletzte bei Zugunglück

Bei einem Zugunglück in Taiwan sind am Sonntag mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Ein Zug sei im nordöstlichen Bezirk Ilan entgleist und habe sich dann überschlagen, teilten die Behörden mit. Weiter wurden mindestens 70 Menschen verletzt, auch von über 100 Verletzten war zunächst die Rede. Viele von ihnen seien Schwerverletzte, wie es in ersten Berichten hiess.

#Taiwan Un train express Puyuma en provenance de New Taipei en direction de Taitung a déraillé dimanche à 16h50 dans le comté de Yilan dans le nord-est de Taiwan, faisant 17 morts et plus de 80 blessés graves #Tapei pic.twitter.com/YUBhmObC9S — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 21. Oktober 2018

Das Unglück mit dem Puyuma Expresszug geschah um 16.50 Uhr (Ortszeit, 10.50 MESZ) in Suao im Kreis Ylan östlich der Hauptstadt Taipeh. Die Ursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Feuerwehr sassen 310 Passagiere in dem Zug auf dem Weg in die südliche Stadt Taitung.

Mindestens fünf Wagen lagen umgestürzt neben den Gleisen, wie ein AFP-Journalist berichtete. Bilder vom Unfall zeigten, dass der Hochgeschwindigkeitszug Puyuma-Express vollständig entgleiste, die weiss-roten Wagen lagen kreuz und quer über den Gleisen. Der Zug soll entgleist und sich dann überschlagen haben, teilten die Behörden mit. (amc/SDA/AFP)