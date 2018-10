Person stirbt bei Hausbrand im Wallis

In der Nacht auf Sonntag ist es zu einem Brand in Visperterminen gekommen. Gegen 23.30 Uhr brach ein Feuer in einem Wohnhaus an der Dorfstrasse, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr sei unverzüglich ausgerückt. Unterstützt von der Lonza-Werksfeuerwehr und der Feuerwehr Visp waren die Flammen um 3 Uhr am Sonntagmorgen unter Kontrolle und um 6 Uhr gelöscht. Der Brand forderte aber ein Opfer.

Im Feuer kam eine im Haus lebende Person ums Leben, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte. Ihre Identifikation sei noch im Gang. Zwei weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.

Zur Klärung der Brandursache leitete die Staatsanwaltschaft eine Ermittlung ein. (amc/sda)