Polizei räumt Teile des Frankfurter Flughafens

Am Frankfurter Flughafen läuft seit Dienstagmittag ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. Der Grund ist laut der Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle.

«Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist», sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen der Nachrichtenagentur DPA.

Die Sicherheitskontrollen seien noch nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb habe die Einsatzführung entschieden, das Boarding zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen.

?? Bearking News ??

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae