Selbstgebrannter vergiftet zwölf Menschen

In der Dominikanischen Republik sind mindestens zwölf Menschen an selbstgebranntem Schnaps gestorben. Weitere 21 Menschen seien in Krankenhäuser gekommen, nachdem sie das methanolhaltige Gebräu getrunken hätten, teilten die Behörden mit.

Die ersten Todesfälle habe es vergangene Woche gegeben. Die anderen seien gestorben oder krank geworden, nachdem sie auf den Beerdigungen ebenfalls von dem Clairin-Zuckerrohrschnaps getrunken hätten. Tote habe es auch im benachbarten Haiti gegeben.

Methanolhaltiges Gebräu

Die Behörden versuchten noch herauszufinden, woher das Getränk stamme, sage Gesundheitsministerin Altagracia Guzman am Dienstag. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben. Methanol hat eine ähnlich berauschende Wirkung wie Alkohol, führt jedoch zu Vergiftungserscheinungen und Erblindung. (dou/dapd)