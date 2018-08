Tsunami-Warnung nach neuem Erdbeben auf Lombok

Ein neues starkes Erdbeben hat am Sonntag die indonesische Insel Lombok erschüttert. Die Erdbebenwarte des Landes gab eine Tsunami-Warnung aus, nachdem eine Stärke von 7,0 ermittelt worden war. Das Zentrum des Bebens lag etwa 27 Kilometer nordöstlich von Lombok.

Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Die Insel war erst vor einer Woche von einem Erdbeben erschüttert worden. Dabei wurden 16 Menschen getötet. Dutzende ausländische Wanderer sassen zeitweilig in den Bergen fest. Twitternutzer berichteten am Sonntag, das neue Beben sei auch auf der westlich von Lombok gelegenen Insel Bali stark zu spüren gewesen. (sda)