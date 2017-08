Verkehrsknäuel lässt Autofahrer verzweifeln

15 Auffahrten, fünf Ebenen und acht Richtungen: Hier die Übersicht zu behalten ist schwierig. Der im Juni in Chongqing (China) eröffnete Verkehrsknotenpunkt ist in chinesischen sozialen Medien Ziel von Witzen geworden. «Wenn du eine Auffahrt verpasst, wirst du Chongqing einen Tag später erreichen», warnt ein User auf Weibo. Ein anderer schrieb: «Mein GPS sagte mir: ‹Geh wohin du willst und lass mich in Ruhe!›.»

(jd/AFP)