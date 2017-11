AC/DC-Gitarrist Malcolm Young gestorben

Malcolm Young ist tot. Der in Schottland geborene Musiker gründete gemeinsam mit seinem kleineren Bruder Angus im Jahr 1973 AC/DC. Er war der Motor und Meister der Band, schrieb die Welt.

Am Samstag wurde auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Band das Ableben des Rhythmus-Gitarristen verkündet. «Heute muss AC/DC mit tiefempfundener Trauer den Tod von Malcolm Young bekanntgeben. Als Gitarrist, Songwriter und Visionär war er ein Perfektionist und einzigartiger Mann», heisst es in dem Statement der Band. Malcolm Young sei an der Seite seiner Liebsten friedlich eingeschlafen.

Der Musiker hinterlässt neben seiner Frau O'Linda, seinen Kindern Cara und Ross auch drei Enkelkinder sowie einen unfassbar einflussreichen musikalischen Nachlass, der seinesgleichen sucht.

Seit 2014 nicht mehr auf Tour

Im Mai 2014 wurde bekanntgegeben, dass Malcolm aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit AC/DC auf Tour gehen könne. Nach einem Schlaganfall litt er an Demenz. Die Krankheit soll ihn schon seit 2008 begleitet haben.

Nach seiner Erkrankung hat sich Malcolm ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Familie schirmte ihn ab. Sein Bruder Angus sagte 2016 in einem Interview mit dem «Rolling Stone», es sei schwierig mit Malcolm zu kommunizieren. «Ich kann nicht 100 Prozent sicher sein, ob er mich versteht. Aber ich lasse ihn wissen, dass viele Leute an ihn denken.»

