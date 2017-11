Was Königin Elisabeth II. und ihr Gatte, der Herzog von Edinburgh, heute feiern, nennt man eine Gnadenhochzeit. Man kann das so oder so sehen. 70 Jahre miteinander verheiratet zu sein, ist erst einmal eine Herausforderung, die man bestanden haben muss, zum Beispiel durch den 70 Jahre währenden Verzicht auf ein gemeinsames Schlafgemach. So haben es die Jubilare, einer eingefleischten Übung der britischen Upperclass folgend, zeit ihres Lebens gehalten.

Dann aber ist es natürlich auch eine Gnade, sich auf diesem langen Weg nicht aus den Augen verloren zu haben. Die Queen hat es anlässlich ihrer goldenen Hochzeit (auch schon 20 Jahre her) so formuliert: «Philip ist ganz einfach meine Stärke und mein Fels in all den Jahren. Ich selber, meine Familie und viele Länder schulden ihm einen grösseren Dank, als er je für sich reklamieren würde oder wir je begreifen können.»

Bereits im zarten Alter von dreizehn verfiel Elizabeth dem fünf Jahre älteren Philip, einem geborenen Prinzen von Griechenland und Dänemark, der übrigens ihr Cousin dritten Grades ist; sie haben die gleichen Ururgrosseltern, Queen Victoria und Prinz Albert. Die beiden Jugendlichen lernten sich 1939 beim Krocket-Spielen auf dem Gelände des Marine-Colleges in Dartmouth (Devon) kennen, wo der junge Philipp Mountbatten (damals noch mit zwei «p» im Namen) seine Ausbildung für die Royal Navy absolvierte und Elizabeth mit ihren Eltern zu Besuch weilte.

Die junge Lilibeth, wie sie damals genannt wurde, hat nach den durchaus glaubhaften Beteuerungen ihrer Biografen schon bei diesem ersten Treffen den Blick nicht von ihm lassen wollen und danach nie wieder einen anderen Mann angeschaut.

Eine Märchenhochzeit

Als Elizabeth 21 Jahre alt war, wurde die Verlobung bekannt gegeben, wobei die britischen Königseltern (George VI. und Queen Elizabeth, die spätere Queen Mum) offenbar lange mit ihrer Zustimmung zögerten. Der Kandidat galt als nicht sonderlich vermögend, besass noch nicht einmal ein eigenes Königreich und war zudem mit drei Schwestern geschlagen, die sich allesamt ins nationalsozialistische Deutschland eingeheiratet hatten.

Die verliebte Lilibeth aber soll arg gedrängelt haben, und so wurde am 20. November 1947 in der Westminster Abbey mit 2000 Gästen aus aller Welt Märchenhochzeit gehalten. Der Krieg war gerade mal zwei Jahre aus, und für das Hochzeitskleid mit seinen 10'000 Perlen musste die künftige Königin Kleidercoupons sammeln wie jede andere Braut in diesen kargen Zeiten auch.

Eine Männer-Diskriminierung

Der schneidige Philip verzichtete mit der Heirat auf seine Marine-Karriere (was ihn grämte), verlor zudem seinen Familiennamen (was ihn noch mehr grämte) und hiess, nachdem seine Frau 1953 den Thron bestiegen hatte, noch nicht einmal König – die Ehefrau eines Königs darf sich Queen nennen, der Ehemann einer Queen jedoch nicht King, eine eindeutige Diskriminierung des männlichen Geschlechts.

So lief Philip der ihm angetrauten Gattin fortan als «Prinzgemahl» hinterher, wobei das Hinterherlaufen wörtlich zu nehmen ist. Während die Queen an Empfängen, Staatsakten und Wohltätigkeitsanlässen würdevoll voranschritt, zuckelte Philip ihr nach, mal hier, mal dort ein Schwätzchen haltend. Für die humorigen Bemerkungen, die er dabei abliess, wurde er ebenso berühmt wie berüchtigt.

So deckte er schon mal einen Vertreter der Aborigines in Australien mit interessierten Fragen ein («Werft ihr immer noch Speere aufeinander?») und gab einem britischen Studenten in China wohlmeinende Verhaltenstipps («Wenn du länger hier bleibst, wirst du Schlitzaugen bekommen»). Das wurde ihm ebenso wenig übel genommen wie die launigen Begrüssungen des deutschen Regierungschefs Helmut Kohl («Guten Tag, Herr Reichskanzler») oder der nigerianischen Präsidentin: «Sie sehen ja aus, als ob Sie gerade ins Bett gehen wollten». Die Königin sah mit echt britischem Humor über seine Bonmots hinweg, verdrehte öffentlich höchstens einmal die Augen und geigte ihm, wenn überhaupt, nur hinter verschlossenen Palast-Türen ihre Meinung.

Beider Enkel William berichtete im Jahre 2012 davon, dass sie am Auftreten ihres Gatten sogar Spass finde: «Er (Philip) bringt sie zum Lachen mit einigen der Dinge, die er sagt und wie er sie sagt und wie er offenbar ein wenig anders als sie auf das Leben schaut.» Offenbar lachen und giggeln die beiden viel und gerne miteinander. Es wird gemunkelt, dass Elizabeth, wenn sie mit ihrem Gatten allein ist, gerne mal die Staatsgäste nachäfft, mit denen sie soeben diniert haben, und dabei sehr amused wirkt.

1997 lobte Philip seine Gattin überschwänglich für ihren Grossmut: «Die wichtigste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass Toleranz der entscheidende Bestandteil jeder glücklichen Ehe ist ... Sie können mir glauben: Die Queen verfügt über Toleranz im Überfluss.» An dieser Bemerkung ist viel herumgerätselt worden, unter dem Aspekt, ob der Prinzgemahl die Toleranz seiner Königin schon einmal im Überfluss strapaziert hat.

Schliesslich war ihm bereits 1948, als Elizabeth erstmals schwanger war, eine Affäre mit der Tänzerin Pat Kirkwood angedichtet worden. Seriöse Quellen aber gehen davon aus, dass dem Herzog von Edinburgh ein Seitensprung nicht zuzutrauen ist geschweige denn nachzuweisen wäre. Er selbst hat sich einmal, sehr ernst, so zu diesem Thema geäussert: «Wie kann ich der Königin je untreu werden? Sie könnte sich doch nie mit gleicher Münze wehren.»

Im Übrigen hat der Prinzgemahl, so heisst es, seine Ehefrau zeit ihres Zusammenlebens liebevoll «cabbage» (Kohlkopf) oder auch «sausage» (Würstchen) genannt. Von Kosenamen aus dem Food-Sektor, die Lilibeth umgekehrt für Philip parat hätte, ist leider nichts bekannt.

Ein trautes Paar

So sind sie ein trautes Paar geblieben, ohne erkennbare Krisen, ohne öffentliche Skandale. Sie haben gemeinsam vier Kinder gross gezogen (Charles, Anne, Andrew und Edward), die Ehen dreier ihrer Kinder scheitern sehen, den Tod von Ex-Schwiegertochter Diana im Jahre 1997 ausgehalten und am 20. November 1992, ihrem 45. Hochzeitstag, erleben müssen, wie Schloss Windsor in Flammen stand. 1992, das war ihr «annus horribilis», ihr Schreckensjahr. Nun aber ist Philip seit August dieses Jahres in Rente, die Queen will auch etwas kürzertreten, und es bestehen berechtigte Aussichten, dass es noch ein beschaulicher Lebensabend für die beiden werden wird, mit spielenden Urenkeln und den Corgies um sie herum.

Wir aber blicken fünf Jahre voraus. Denn wenn sie bis dahin nicht gestorben sind, Königin und Prinzgemahl, dann werden sie am 20. 11. 2022 seit 75 Jahren verheiratet sein. Und dieses Fest heisst gemeinhin: Kronjuwelen-Hochzeit. Dann dürfte im Tower, wo der britische Kronschatz lagert, eine glanzvolle Party steigen. See you! (Basler Zeitung)