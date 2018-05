Die bucklige Verwandtschaft

Die Grosshochzeit zwischen dem britischen Prinzen Harry und der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle, die heute in Windsor stattfindet, hat offenbar einen ersten Kollateralschaden angerichtet. Beim Opfer handelt es sich um den Vater der Braut, Thomas Markle. Am Donnerstag musste der 73-Jährige seine Teilnahme absagen, gestern folgten weitere Breaking News: An Markles Stelle wird Prinz Charles Meghan zum Altar führen. Thomas Markle, der in Mexiko lebt, hatte sich nach einem Herzinfarkt einer Operation unterziehen müssen; dieser, so erklärte er selbst, sei durch die Aufregung ausgelöst worden.

Wenn man will, kann man den Brautvater auch als Opfer der britischen Boulevardpresse betrachten. Deren Abgesandte hatten im November, nachdem Meghan und Harry ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, das Anwesen Markles im mexikanischen Rosarito belagert. Die Rolle, welche die Tabloidjournalisten ihm zugedacht hatten, war dabei offenbar die des schrägen Vogels. Das lag nahe, denn im Kontext des perfekt durchgestylten Showbiz-Milieus, zu dem seine Tochter, aber auch Harry gehören, wird ein Mann wie Markle allein schon durch seinen Leibesumfang und sein ungepflegtes Äusseres zur komischen Figur.

Die Tabloids waren stärker

Womöglich, um nicht vollends die Deutungshoheit zu verlieren, vielleicht aber auch aus kommerziellen Motiven, wurde Markle daraufhin selbst aktiv: Er lud Fotografen ein, um sich vor diesen zu inszenieren, etwa beim Anschauen eines Bildbandes über Grossbritannien oder bei der Vermessung seines Körpers durch einen Schneider. Der Brautvater sei ein Profitgeier, schossen Londoner Tabloids daraufhin zurück. Am Ende zog Markle den Kürzeren und musste einräumen, die Herstellung der Bilder sei keine gute Idee gewesen.

Meghan gab sich am Donnerstag traurig über seine Absage. Ihre Mutter wird nun als einzige Verwandte in Windsor mit dabei sein, denn ihre Halbschwester Samantha sowie ihr Halbbruder Thomas jr. sind nicht eingeladen. Markle jr. lebt als Fensterbauer in Oregon, soll seine Frau mit einer Pistole bedroht haben und versucht nun offenbar, Meghans Namen beim Verkauf von Marihuana zu nutzen. Diese bezeichnete er als «eingebildet» und «abgestumpft»; Prinz Harry warnte er in einem offenen Brief vor ihr. Samantha drohte der künftigen Herzogin, ein Buch über sie zu veröffentlichen.

Das Problem, das Meghan mit ihren Geschwistern hat, hatten vor ihr schon unzählige ehrgeizige soziale Aufsteiger: Wer in höheren Kreisen ankommt, fürchtet, dass seine Verwandten dort für peinliche Situationen sorgen. Dabei dürften derartige Ängste in diesem Fall ganz und gar unnötig sein, denn wer ist besser darin trainiert, auch den seltsamsten Gästen mit formvollendeter, nichtssagender Höflichkeit zu begegnen als das Oberhaupt von Meghans künftiger Familie, Königin Elizabeth II.?

