Diese Rolex bricht den Auktionsrekord

Eine Armbanduhr aus dem Besitz des 2008 verstorbenen US-Schauspielers Paul Newman erzielte bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis. Der Startpreis lag bei einer Million Dollar, am Ende erhielt ein Telefonbieter für 17,75 Millionen Dollar (17,7 Millionen Franken) den Zuschlag für die «Paul Newman Rolex Daytona», wie das Auktionshaus «Philipps» mitteilte. Der Erlös kommt einer Stiftung zugute, die Newmans Tochter kurz nach dem Krebstod ihres Vaters gegründet hatte.

SOLD! A new World Auction Record, Paul Newman’s #RolexDaytona sells for $17,752,500. Join us live now: https://t.co/vm36o2T5hQ pic.twitter.com/dokds2VkJG — P H I L L I P S (@phillipsauction) 26. Oktober 2017

Dies sei der höchste Preis, der bisher für eine Armbanduhr bei einer Auktion erzielt worden sei. Sie sei das wohl wichtigste Sammlerstück des 20. Jahrhunderts für Uhrenliebhaber, so Aurel Bacs, Experte des Auktionshauses. Die bisherige Bestmarke hielt eine Armbanduhr von Patek Philippe für 10,2 Millionen Euro.

Eine bewegte Geschichte Erst im vergangenen Jahr tauchte die seit 1984 verschollene Rolex wieder auf. Paul Newman hatte sie damals dem Freund seiner Tochter geschenkt, weil dieser keine Uhr besass.

Die Geschichte der Uhr bewegt: Newmans Frau Joanne Woodward hatte dem Schauspieler die Rolex Daytona Referenz 6239 Anfang der 1970er geschenkt, als er eben erst seine Liebe zum Rennsport entdeckt hatte. Auf der Rückseite ist eine Gravur: «Drive carefully. Me.» («Fahr vorsichtig. Ich.»). (nag)