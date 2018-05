Eine Postkutsche mit Spoiler

Grossbritannien kennt zwei Sorten von Monarchisten: Die einen bejahen die herrschende Ordnung, weil sie nun einmal seit Menschengedenken da ist, leidlich funktioniert und es aus ihrer Sicht folglich keinen vernünftigen Grund gibt, etwas daran zu ändern. Die anderen, und unter ihnen dürften Frauen in der Mehrzahl sein, hat einen eher emotionalen Zugang zum Königshaus: Sie interessieren sich ernsthaft für dessen Angehörige und deren persönliche Angelegenheiten.

Charles Moore, der konservative Kolumnist und Biograf Margaret Thatchers, gehört zweifellos zur Gruppe der nüchternen Monarchisten. Die letzte königliche Hochzeit, die in dynastischer Hinsicht ähnlich bedeutend gewesen sei wie die bevorstehende zwischen Prinz Harry, 33, und der Amerikanerin Meghan Markle, 36, so schrieb er dieser Tage im Spectator, sei die Vermählung Prinz Andrews mit Sarah Ferguson im Juli 1986 gewesen.

So gut wie überflüssig

Kennern der Materie war natürlich klar, was der Kolumnist damit sagen wollte: Meghan und Harry sind für den Fortbestand des Hauses Windsor allenfalls von untergeordneter Bedeutung. Damit Harry bei der Thronfolge zum Zug käme, müsste schon eine ganz unwahrscheinliche Reihe von Schicksalsschlägen die Königsfamilie heimsuchen: Vor ihm auf der Liste stehen sein Vater Prinz Charles, 69, sein Bruder Prinz William, 35, sowie dessen Kinder Prinz George, 4, Prinzessin Charlotte, 3, und Prinz Louis, 24 Tage. Es mag brutal klingen, doch was das Überleben der Monarchie angeht, ist Harry so gut wie überflüssig. Als Prinz Andrew und Sarah Ferguson geheiratet hätten, habe der Spectator, dessen Chefredaktor er damals gewesen sei, «fast gar nichts» darüber geschrieben, schliesst Moore seine Analyse. Sein Naserümpfen darüber, dass dies im Fall von Meghan und Harry ganz anders ist, meint man zwischen den Zeilen herauszulesen.

Auf das öffentliche Ansehen der Dynastie dürfte Meghans Aufnahme in die Familie gleichwohl Auswirkungen haben: Dass die Braut Schauspielerin ist und sich in der Vergangenheit als Feministin zu erkennen gegeben hat, werde der Monarchie neue Sympathisanten verschaffen und sie moderner wirken lassen, meinen manche.

Eine zeitgemässe Monarchie gibt es nicht

Eben dies zeigt allerdings auch, welches Risiko in einer solchen Öffnung hin zum Showbusiness und zum oberflächlich Politischen liegt: Eine Monarchie ist im frühen 21. Jahrhundert nun einmal per se nicht zeitgemäss, und wenn sie es dennoch sein will, läuft sie Gefahr, sich selbst zu beschädigen. Eine Postkutsche, der man einen Spoiler anschraubt, mag in irgendeiner Weise moderner aussehen als ohne, aber dass sie dadurch attraktiver wirkt, darf bezweifelt werden.

Alles in allem scheint die britische Monarchie recht gut dazustehen: Ernsthaft engagierte Republikaner muss man lange suchen; eine Mehrheit für eine britische Republik liegt in weiter Ferne. Das hat nicht zuletzt mit Königin Elizabeth II., 92, zu tun, die nach 66 Jahren auf dem Thron längst zur emotionalen Möblierung weiter Teile der Nation gehört. Es ist auch eine Frage der Gewohnheit: Vielen Briten mag die Queen, wie sie bei ihrer Weihnachtsansprache in ihr Wohnzimmer hineinlugt, mittlerweile so vertraut sein wie das Feuer im Cheminée: die Monarchin als menschliche Wärmelampe.

Ihr Sohn, Prinz Charles, gilt demgegenüber eher als Risikofaktor. Zumindest in Australien könnte die Monarchie mit ihm zu Ende gehen. Der dortige Premierminister Malcolm Turnbull will eine Republik – aus Respekt vor der Königin allerdings erst, wenn diese nicht mehr ist. So weit wird es in Grossbritannien kaum kommen, auch wenn mit Labour-Chef Jeremy Corbyn ein erklärter Anti-Monarchist zumindest theoretisch Chancen hat, in absehbarer Zeit Premierminister zu werden.

Charles überspringen?

Auch wenn es kaum einer offen sagt, dürften manche Monarchisten davon träumen, den derzeitigen Prinzen von Wales zugunsten seines relativ populären Sohnes Prinz William zu überspringen. Realistisch sind solche Planspiele kaum, denn Charles scheint nicht verzichten zu wollen. Dass er sich gerne zu gesellschaftlichen und politischen Themen äussert, dürfte ihm in seiner Rolle kaum helfen. Dabei ist das Problem nicht einmal so sehr, dass er gelegentlich esoterischen Unfug daherredet («Ich bin ein Feind der Aufklärung»), sondern dass er überhaupt eine Meinung äussert: Ein Monarch hat weltanschaulich neutral zu sein, um keinen seiner Untertanen vor den Kopf zu stossen.

Solche Sorgen müssen sich Meghan und Harry nicht machen: Das Einzige, was bei ihnen schiefgehen kann, sind im Grunde aussereheliche Liebschaften und sonstige mögliche Ehekrisen. Wenn sie es geschickt anstellen, könnte ihnen ein privilegiertes Leben in der zweiten Reihe blühen.

(Basler Zeitung)