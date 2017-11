Harvard ehrt Elton John

Die Elite-Universität Harvard hat Superstar Elton John für seine Bemühungen im Kampf gegen HIV und Aids geehrt. Der 70-Jährige bekam am Montag einen Preis für humanitäre Leistungen im Namen des Harvard-Gründers Peter John Gomes überreicht. Freunde von ihm seien an Aids gestorben und er bedaure, zu Beginn seiner Karriere – als er selbst mit Suchtproblemen kämpfte – nicht mehr Hilfe geleistet zu haben, sagte John. Sein Leben habe sich nach einem Treffen mit dem Jugendlichen Ryan White verändert, so der Sänger. Der Teenager aus Indiana war in den 1980er Jahren das Aushängeschild einer HIV-Kampagne, die unter anderem Vorurteile abbauen sollte.

Elton Johns Aids-Stiftung hat seit 1992 mehr als 300 Millionen Dollar für entsprechende Hilfsprogramme gesammelt. Jedes Jahr zeichnet Harvard einen Prominenten mit dem Preis für humanitäre Leistungen aus. Bisherige Gewinner waren unter anderem der frühere südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu sowie die Ex-UN-Generalsekretäre Ban Ki Moon und Kofi Annan. (foa/dapd)