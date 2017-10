«Ich habe beschlossen, als Schwuler zu leben»

US-Schauspieler Kevin Spacey hat sich nach sexuellen Belästigungsvorwürfen gegen ihn entschuldigt. Bei Twitter schrieb er, zutiefst entsetzt zu sein und sich nicht an den mutmasslichen Vorfall zu erinnern.

Der heute 46 Jahre alte Schauspieler Anthony Rapp hatte gesagt, im Jahr 1986 habe sich Spacey ihm sexuell angenähert – damals sei er selbst erst 14 Jahre alt gewesen. Zum ersten Mal öffentlich sagte Spacey in dem Tweet zudem, er sei homosexuell und wolle in Zukunft ehrlich damit umgehen.

Party in Spaceys Wohnung

Zu seiner Homosexualität schreibt Spacey weiter: «Mein nächstes Umfeld weiss, dass ich in meinem Leben Beziehungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen gehabt habe. Mein ganzes Leben habe ich Männer geliebt und romantische Beziehungen zu ihnen gepflegt, und ich habe jetzt beschlossen, als Schwuler zu leben.»

Rapp hatte sich gegenüber dem Medienunternehmen BuzzFeed geäussert und gesagt, damals habe er an einer Party in Spaceys Wohnung teilgenommen. Der betrunkene Schauspieler habe ihn auf ein Bett gelegt und sei dann auf ihn geklettert. Er habe das Zimmer verlassen können, bevor sich die Situation weiter entwickelte, so Rapp.

Auf Twitter hat Anthony Rapp auch nochmals Stellung genommen:

I came forward with my story, standing on the shoulders of the many courageous women and men who have been speaking out 1/3 — Anthony Rapp (@albinokid) 30. Oktober 2017

to shine a light and hopefully make a difference, as they have done for me. 2/3 — Anthony Rapp (@albinokid) 30. Oktober 2017

Everything I wanted to say about my experience is in that article, and I have no further comment about it at this time. — Anthony Rapp (@albinokid) 30. Oktober 2017

