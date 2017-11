Mr. Higgins aus «Magnum» ist tot

Der amerikanische Schauspieler John Hillerman, der vor allem durch die TV-Serie «Magnum» bekannt wurde, ist tot. Wie seine Sprecherin bestätigte, starb er am Donnerstag in seinem Haus im texanischen Houston. Hillerman wurde 84 Jahre alt.

In der 80er-Jahre-Krimiserie «Magnum» über einen Privatdetektiv (Tom Selleck) auf Hawaii mimte Hillerman den versnobten britischen Hausverwalter Jonathan Higgins. Er gewann damit eine Emmy-Trophäe und einen Golden Globe.

Der Trailer zur Kult-Serie «Magnum».

«Er hatte einen aussergewöhnlichen Sinn für Humor und war einer der belesensten Menschen, die ich je getroffen habe», sagte sein Neffe Chris Tritico. Auch wenn er viele andere Rollen gehabt habe, sei Hillerman Higgins am liebsten gewesen. «Der Grund, warum er keine weitere grosse Rolle angenommen hat, ist, dass er eine Sitcom nach «Magnum» abgelehnt hat. Er wollte die ernsthafte Arbeit fortsetzen, die er bei «Magnum» empfunden hatte.»

Der Schauspieler wirkte auch in einigen Spielfilmen mit, etwa für Roman Polanski in «Chinatown», in der Westernkomödie «Der wilde wilde Westen» von Mel Brooks und unter der Regie von Peter Bogdanovich in Filmen wie «Die letzte Vorstellung» und «Paper Moon». Seine Karriere begann Hillerman beim Theater, bevor der Regisseur Peter Bodanovich ihn für den Film entdeckte und mit ihm «Die letzte Vorstellung» drehte. (roy/sda)