Wer Trump den Mittelfinger zeigt...

Das Bild ging um die Welt: Die Velofahrerin Juli Briskman wird von einer Kolonne schwarzer SUV überholt und streckt den Autos den Mittelfinger entgegen. Der Abfahrtsort der Wagen verriet den Empfänger, für den die Beleidigung gedacht war: US-Präsident Donald Trump kam von seinem Golfklub am Ufer des Potomac-Flusses ausserhalb von Washington D.C.

«Er fuhr an mir vorbei und mein Blut begann zu kochen. Kinder von illegal Eingewanderten werden ausgeschafft, Obamacare wird abgeschafft und in Puerto Rico hat nur ein Drittel der Bevölkerung Strom. Aber Trump hat Zeit, um wieder zu seinem verdammten Golfplatz zu fahren», sagte Briskman über den Grund ihrer Mittelfinger-Geste in «The Huffington Post».

Video – Melania shoppt, Donald golft

Trump in Asien: Der US-Präsident spielt Golf mit dem japanischen Präsidenten Shinzo Abe. (Video: Tamedia mit Material von Reuters und AFP)

Entlassen wegen «obszöner Geste»



Trump, der gern die Vorliebe seines Vorgängers fürs Golfen anprangert, verbrachte sein viertes Wochenende in Folge im Trump National Golf Club. Eine Woche später wird Briskman vom Arbeitgeber – der staatsnahen Firma Akima – fristlos entlassen. Akima störte sich offenbar mehr an der obszönen Geste und weniger daran, an wen sie gerichtet war. «Sie sagten zu mir: ‹Sie können nicht solche unanständige Gesten auf Ihren Social-Media-Kanälen haben. Darum trennen wir uns von Ihnen›», sagte Briskman.

Gegenüber «The Huffington Post» sagte die 50-jährige Mutter, sie bereue ihre Geste nicht: «Ich bin froh, dass ich ein Abbild für den Protest vieler Amerikaner gegen Trump bin.» Sie sei wütend über die Richtung, in die sich die USA bewege. «Das war meine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun.»

