Zwischenlandung wegen einer Affäre

Auf dem rund zehnstündigen Flug in die Ferien nach Bali, gönnte sich der Mann ein Nickerchen. Während er schlief, entsperrte seine Frau mit seinem Finger das Smartphone.

Was danach passierte mutet an wie eine schlechte Komödie. Wie die indische Zeitung «Hindustan Times» berichtete, nutzte die skeptisch gewordene Ehefrau die Gunst der Stunde und schaute, was und mit wem der Gemahl schrieb in letzter Zeit. Was sie entdeckte, liess sie rasend werden. Die anscheinend eindeutigen Nachrichten die sie las, enthüllten die Affäre ihres Mannes.

Von da an war nicht mehr an Schlafen zu denken. Der Zorn über das Entdeckte nahm überhand. Die Enthüllung hoch über den Wolken gipfelte in einen handfesten Ehekrach. Die iranische Frau schlug auf ihren Mann ein. Vergebens versuchte das herbeigeeilte Kabinenpersonal die verärgerte Frau zu beruhigen.

Schliesslich wussten sich die Piloten nicht mehr anders zu helfen, als dass sie einen ausserplanmässigen Stopp einlegten. So setzten sie die Maschine über der indischen Stadt Chennai, rund 4550 Kilometer von Bali entfernt, zum Sinkflug an. Das streitende Ehepaar wurde mitsamt dem gemeinsamen Kind aus dem Flugzeug entlassen. Nach einer Nacht auf dem Flughafen wurde die Familie in ein Flugzeug nach Kuala Lumpur gesetzt, wie der Sicherheitsvertreter sagte. Die Polizei sei bei dem unerwarteten Vorfall nicht alarmiert worden. (lip, SDA)