12 Tote und über 70 Verletzte bei Schiessereien in Chicago

Bei einer Welle der Gewalt sind in Chicago über das Wochenende zwölf Menschen durch Schüsse getötet worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur DPA am Montag. Über 70 weitere Menschen wurden demnach von Freitag- bis Sonntagabend verletzt.

«Es ist kein Geheimnis, dass wir in der Stadt über das Wochenende inakzeptable Gewalt hatten», sagte der Chicagoer Polizeichef Eddie Johnson bei einer Pressekonferenz. Es gebe in der Stadt ein anhaltendes Problem mit illegalen Waffen.

Chicago kämpft seit langem gegen grassierende Gewalt. Gründe liegen vor allem in den vielen illegalen Waffen, zersplitterten Gangs und sozialen Problemen.

«Diese Gewalt muss aufhören»

Unter den Opfern befand sich Jahnae Patterson, die am Sonntag auf einer Party im Stadtteil Lawndale erschossen wurde. Die 17-jährige sei auf einem Trottoir gestanden, als zwei bewaffnete Männer das Feuer eröffneten und der jungen Frau ins Gesicht geschossen hätten, teilten die Behörden mit.

«Mein Baby hat gerade das Haus verlassen. Zwanzig Minuten später bekomme ich einen Anruf, dass mein Baby erschossen wurde», wird Pattersons Mutter auf NBC Chicago zitiert. «Diese Gewalt muss aufhören», fordert sie. Fünf weitere Personen – darunter zwei Jungen im Alter von 11 und 14 Jahren – wurden bei diesem Angriff ebenfalls verletzt.

Alice kisses a picture of her 17-year-old niece, Jahnae Patterson, during a vigil for Patterson who was shot in the face and killed early Sunday morning. In a 7-hour period 40 people were shot and four were killed in #Chicago, including Jahnae. https://t.co/miTdWtWEEV pic.twitter.com/4RjDE9PAEo