15 Verletzte bei Explosion in Restaurant in Kanada

Bei einer Explosion in einem indischen Restaurant im Osten Kanadas sind mindestens 15 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, berichteten kanadische Medien am späten Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Rettungskräfte.

Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88

Die Ursache der Explosion in einer Einkaufsstrasse der Grossstadt Mississauga westlich von Toronto war zunächst unklar. Die Polizei sprach laut Berichten von einem «verdächtigen» Vorfall. Alle Besucher mussten das Restaurant verlassen. Die Einkaufsstrasse sollte bis zum Morgen abgesperrt bleiben.

Via Twitter fahndet die Polizei nach zwei Verdächtigen. Auf einem Bild ist zu sehen, wie zwei Personen mit dunklen Kapuzen-Pullis das Lokal betreten, wobei eine von ihnen scheinbar etwas mit sich trägt.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6