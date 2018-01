40 verletzte Fans bei Unfall in kuwaitischem Fussballstadion

Bei einem Unfall in einem kuwaitischen Fussballstadion bei einem Finalspiel sind rund 40 Menschen verletzt worden. Nach dem Sieg des Oman über die Vereinigten Arabischen Emirate im Endspiel des Golfpokals gab am Freitag eine Absperrung aus Glas dem Druck der jubelnden Fans nach.

Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP in Kuwait-Stadt. Der kuwaitische Fussballverband veröffentlichte eine Erklärung, in welcher der Jugendminister des Landes mit den Worten zitiert wird, rund 40 Menschen seien mit «leichten Verletzungen» in Spitäler eingeliefert worden. Ermittlungen sollen nunmehr die genaue Unglücksursache klären. (chk/sda)