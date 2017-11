A3 nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt

Auf der A3 von Chur Richtung Zürich ist es zu einem Unfall gekommen. Momentan ist die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Gemäss Viasuisse kann die Strecke erst ab 21.00 Uhr wieder normal befahren werden. Empfohlen wird die Umleitung in beide Richtungen via A1 St. Gallen.

#A3 - Zürich - Chur - zwischen Pfäffikon und Lachen in beiden ->en stockender Verkehr, Unfall — TCS Verkehr A3 (@TCSVerkehrA3) November 13, 2017

Möglicherweise ist Glatteis die Ursache für den Unfall. Laut ersten Kantonspolizei Zürich sind mehrere Fahrzeuge involviert und mehrere Personen verletzt. Eines der betroffenen Fahrzeuge ist ein Gartenlaster, der Pflanzen geladen hatte.

(chi)