Absturz von Kleinflugzeug in Hergiswil führt zu Brand

Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Hergiswil NW abgestürzt. Über mögliche Opfer liegen noch keine Hinweise vor. Als Folge des Absturzes fing das Umland Feuer. Rega, Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und Löschhelikopter sind im Einsatz.

Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte, sind Verkehrsteilnehmer aufgefordert, die Unfallstelle grossräumig zu umfahren und auf der Strasse ein Rettungsachse offen zu lassen.

Der Absturz ereignete sich in der Nähe des Felsriegel Loppers in Alpnach OW, an dem vor fünf Jahren ein F/A-18-Kampfjet zerschellte. Zwei Menschen verloren am 23. Oktober 2013 damals ihr Leben. (sep/sda)