Asylbewerber stürzt bei Polizeieinsatz in den Tod

Die Kantonspolizei Graubünden rückte am Mittwoch nach Valzeina aus, weil ein 20-jähriger Afghane seine Mitbewohner im Ausreisezentrum Flüeli offenbar mit einem Messer bedroht hatte. Als die Beamten eintrafen, war der Mann bereits im Freien. Wie die Kapo in einer Medienmitteilung erklärt, haben die Beamten ärztliche Unterstützung angefordert, nachdem der Mann drohte, sich umzubringen.

Um 21.45 Uhr dann der tödliche Vorfall: Gemäss der Polizei rutschte der Mann aus und stürzte rund 200 Meter über eine Felswand in den Trittwald ab. Die Rega ortete den Toten während eines Suchfluges in der Nacht und barg ihn am Freitagvormittag. Dabei habe sie ein Spezialist des SAC unterstützt.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.

(mch)