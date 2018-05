Auch am Sonntag staut sich der Verkehr vor dem Gotthard

Auch am Pfingstsonntag ist es vor dem Gotthard-Strassentunnel der Autobahn A2 überraschend zu Staus gekommen. Allerdings hielt sich die Wartezeit mit rund 30 Minuten um 09.30 Uhr morgens noch in Grenzen. Allerdings dürfte sich die Situation im Verlauf des Tages noch verschlechtern: Der TCS vermeldet, dass die Einfahrt in Höhe Göschenen gesperrt sei. Folglich sei auch auf der Hauptstrasse zwischen Erstfeld und Göschenen mit grossen Zeitverlust zu rechnen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - in Höhe Göschenen Einfahrt gesperrt — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 20. Mai 2018

Laut Auskunft des Verkehrsinformationsdienstes viasuisse hatte sich der Rekordstau vom Vortag erst am späten Abend ganz aufgelöst. Nach einer Pause von knapp zehn Stunden bildete sich um 08.00 Uhr am Pfingstsonntag bereits wieder eine stehende Kolonne.

Das sei doch überraschend, sagte ein Mitarbeiter von viasuisse auf Anfrage. Eigentlich hatte der Verkehrsinformationsdienst für Sonntag keine Staus erwartet. Vielmehr wurden die ersten Staus erst für Pfingstmontag durch den Rückreiseverkehr erwartet.

Blechlawine am Samstag

Der Rekordstau vom Samstag von 28 Kilometern, der damit den Höchstwert aus dem Jahr 1999 egalisiert hatte, war neben dem hohen Verkehrsaufkommen auf die Sperrung des San-Bernardino-Tunnels seit Freitag wegen eines Bus-Brandes zurückzuführen.

Damit stand die San-Bernardino-Route der A13 als Ausweichstrecke für die Fahrt in den Süden nicht zur Verfügung.

Fürs Meisterschaftsspiel in Lugano hatte der FC Zürich am Samstag den Mannschaftsbus stehen gelassen und war mit dem Zug angereist, wie der Club via Twitter vermeldete.

Los gehts zum letzten Meisterschaftsspiel dieser Saison nach Lugano. Aufgrund des grossen Verkehrsaufkommens reist der #FCZ heute mit dem Zug an. #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/wpuyM60ety — FC Zürich (@fc_zuerich) 19. Mai 2018

(nag/anf/sep/sda)