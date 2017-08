Aus Syrien gerettete Löwin bringt Junges zur Welt

In Jordanien hat eine aus einem syrischen Zoo gerettete Löwin ein Junges zur Welt gebracht. Das Weibchen Hadschar wurde geboren, kurz nachdem seine Mutter Dana in ein Wildschutzgebiet entlassen worden war.

Wie Martin Bauer von der Tierwohltätigkeitsorganisation Vier Pfoten heute sagte, hätte das Tier vielleicht nicht überlebt, wäre es in einem Käfig geboren worden. Hadschar scheine es gut zu gehen. Dana sei mit einem zweiten Jungen trächtig, das jeden Moment zur Welt kommen könnte.

Dana und zwölf andere Tiere, darunter vier weitere Löwen und zwei Tiger, hatten in der syrischen Stadt Aleppo unter schlechten Bedingungen kaum überlebt. Aleppo war einst ein grosses Schlachtfeld im syrischen Bürgerkrieg. Die Tiere wurden von Vier Pfoten von Syrien in die Türkei und dann nach Jordanien transportiert. Die meiste Zeit steckten sie in Käfigen fest. Am Freitag trafen sie in Jordanien ein.

The rescued lioness is pregnant & will soon give birth! We're currently awaiting our permits for Jordan. Help us at: https://t.co/kQahjUTCBP pic.twitter.com/e3aYXGuNn5