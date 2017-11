Australischer Diplomat stürzt von Terrasse und stirbt

Ein australischer Diplomat ist nach Angaben der New Yorker Polizei von einer Dachterrasse auf Höhe des siebten Stocks in Manhattan gefallen und ums Leben gekommen. Diversen Medienberichten zufolge handelt sich bei dem Verstorbenen um den den 30-jährigen Julian Simpson.

Den Ermittlungen zufolge wollte der Diplomat am Mittwoch gemeinsam mit anderen Menschen vom Dach des Gebäudes auf die Lichter des Empire State Buildings schauen.

