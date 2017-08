Auto rast in Bushaltestellen in Marseille

In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ist ein Auto in zwei Bushaltestellen gerast. Mindestens ein Passant starb, der Fahrer wurde nach der zweiten Attacke festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war der Wagen bereits in eine andere Bushaltestelle gerast und hatte dort einen Menschen schwer verletzt.

Der Fahrer war laut Medienberichten der Polizei, aber nicht den Geheimdiensten, bekannt. Er sei 35 Jahre alt.

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut «La Provence» um eine 42-jährige Frau. Dies berichteten mehrere Quellen übereinstimmend.

Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder einen Anschlag handelte. Die Polizei forderte die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den alten Hafen der französischen Stadt zu meiden.

Der Journalist David Coquille hat Bilder des Polizeieinsatzes getwittert:

De gros moyens policiers engagés apparemment sur un véhicule suspect bd Charles Livon Vieux-Port #Marseille pic.twitter.com/Ygqu875l8U — David Coquille (@DavidLaMars) 21. August 2017

Update folgt... (woz/SDA)