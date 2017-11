Basejumper springt im Himalaja aus 6800 Metern in den Tod

Waleri Rosow ist im Himalaja-Gebirge gestorben, als er mit seinem Fallschirm aus fast 7000 Metern Höhe sprang. Der berühmte Basejumper sei am Samstag beim Sprung vom 6812 Meter hohen Berg Ama Dablam in Nepal ums Leben gekommen, teilte der Organisator der Expedition mit. Es sei noch unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Der Leichnam wurde mit einem Helikopter nach Kathmandu geflogen und soll von dort nach Moskau überführt werden. Rosow sprang gemäss der Expeditionschronik aus einer Höhe von 6000 Metern ein erstes Mal in die Tiefe und kletterte danach wieder auf den Berg. Der 52-Jährige hinterlässt eine Frau und drei Söhne.

Rosow hatte einen neuen Weltrekord im Visier. Er wollte mit seinem Fallschirm von den höchsten Bergen aller sieben Kontinente springen. Bei der Extremsportart Basejumping stürzen sich die Springer auch von Häusern, Brücken oder Klippen in die Tiefe, bevor sie ihren Spezialfallschirm, den Wingsuit, öffnen und damit durch die Luft gleiten. Dabei gehen die Sportler immer wieder an die Grenzen und fliegen zum Teil waghalsige Manöver, etwa möglichst nahe an Felswänden vorbei.

Video: Geglückter Sprung in Peru

Basejumper Waleri Rosow sprang dieses Jahr als Erster vom 6768 Meter hohen Huascarán in Peru. (Video: Tamedia/Vizzr)

Rosow hatte 2013 einen Höhenweltrekord gebrochen, als er aus einer Höhe von 7220 Metern sprang. Nur drei Jahre später knackte er seinen eigenen Rekord mit einem Sprung aus 7700 Metern Höhe. Das war ebenfalls im Himalaja, am Cho Oyu, dem sechsthöchsten Berg der Welt. Die Vorbereitungen dauerten 26 Monate, der Aufstieg drei Wochen, der freie Fall 90 Sekunden. Rosow landete zwei Minuten später auf einem Gletscher in 6000 Metern Höhe.

Der Russe war seit 2004 in den Farben von Red Bull unterwegs. Er hat in seiner Karriere über 8000 Fallschirmsprünge und über 1200 Basejumps gemacht, zu PR-Zwecken auch schon in einen aktiven Vulkan auf Kamtschatka. Er gewann Welt- und Europameisterschaften im Fallschirmspringen und stellte mehrere Rekorde auf.

«Auch ich kann Fehler machen und dabei zu Tode kommen»

Der Journalistin und Bergsteigerin Natascha Knecht sagte er 2012, dass er mit dem Alter auch mehr über familiäre Verpflichtungen nachdenke. Das Risiko sei ihm immer bewusst. Er trainiere nun mehr, damit die Sprünge sicherer werden. «Aber auch ich kann Fehler machen und dabei zu Tode kommen», sagte er. Daher dürfe er das Glück nicht zu oft herausfordern.

In einem Interview mit dem Outdoorblog des «Tages-Anzeigers» sprach er 2011 vom Respekt vor dem Sprung und über das Basejumpen im Lauterbrunnental.

Auch in der Schweiz ist Rosow schon mehrmals gesprungen, hier beispielsweise 2015 vom Matterhorn, von dem er sich 2012 als erster Mensch überhaupt mit einem Wingsuit in die Tiefe stürzte:

(Video: Youtube/Waleri Rozov) (anf/AFP)