Berner Gemeinde entgeht knapp einer Katastrophe

Video Nach dem heftigen Gewitter musste im Tessin die Autobahn A2 wegen Hochwasser gesperrt werden. Lugano versank am Morgen im Wasser. Mehr...

Ein BLS-Zug ist am Donnerstag zwischen Entlebuch LU und Schüpfheim LU in einen Erdrutsch gefahren und entgleist. Die Strecke bleibt am Freitag unterbrochen. Mehr...