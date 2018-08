Brennender LKW sorgt für Sperrung der Gotthard-Autobahn

Im Piottino-Tunnel auf der A2 bei Prato TI ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Der Autotransporter mit italienischen Kontrollschildern brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn A2 war in beide Richtungen gesperrt.

#A2 Autostrada chiusa nelle due direzioni per incendio veicolo pesante nella #GaleriadelPiottino — Polizia cantonale TI (@PoliziaTI) 7. August 2018

Der Autotransporter war auf der A2 Richtung Norden unterwegs und geriet kurz vor 7.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Brand, wie die Kantonspolizei Tessin am Dienstag mitteilte. Für die mittlerweile beendeten Löscharbeiten stand die Feuerwehr Biasca im Einsatz.

Der mit sieben Fahrzeugen beladene Autotransporter brannte vollständig aus. Verletzte sind laut Polizeiangaben keine zu beklagen. Wegen des Brandes wurde die Autobahn aus Sicherheitsgründen sowie wegen der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt. Personenwagen wurden über die Kantonsstrasse umgeleitet, alle Lastwagen wurden angehalten. Auch der Gotthard-Tunnel war in beide Richtungen gesperrt. Als Ausweichroute wurde die A13 über den San Bernardino empfohlen.

#A2 - Gotthard - Chiasso - Gotthard-Tunnel in beiden ->en Tunnel gesperrt, Überlastung — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 7, 2018

(TA/NN)