Bub rennt vor LKW – Fahrer wird zum Helden

Es ist eine schreckliche Vorstellung für viele Eltern: Ein Kind steigt aus dem Schulbus und rennt über die Strasse – direkt in den Gegenverkehr.

So geschehen in Norwegen. Ein Junge überquert unvermittelt die Strasse. Den sich annähernden Lastwagen sieht er hinter dem Bus nicht. Der Lastwagenfahrer reagiert blitzschnell. Augenblicklich hält er das riesige Fahrzeug an. Nun feiert Norwegen seine Heldentat. Der Vater des Jungen hat den Fahrer eingeladen, um ihn persönlich zu treffen. (oli)