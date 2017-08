Bus kollidiert mit Tram

In der Berner Innenstadt sind am Samstagnachmittag ein Bus und ein Tram der städtischen Verkehrsbetriebe Bernmobil kollidiert. Verletzt wurde niemand, doch entgleiste das Tram und der Sachschaden ist laut einem Bernmobil-Sprecher beträchtlich.

Der Zusammenstoss ereignete sich auf dem Bubenbergplatz, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur sda zufällig beobachtete. Als ein Buschauffeur der Bernmobil-Linie 12 (Länggasse - Zentrum Paul Klee) von der Schanzenstrasse her diesen Platz querte, kollidierte sein Gefährt mit einem Tram der Linie 3 (Weissenbühl - Hauptbahnhof).

Neuralgischer Punkt

Diese Stelle beim Zusammentreffen des Hirschengrabens mit dem Bubenbergplatz ist ein neuralgischer Punkt in Berns öffentlichem Verkehrsnetz: Zahlreiche Bus- und Tramlinien passieren dort. Ausserdem befindet sich der Hauptbahnhof in unmittelbarer Nähe, so dass es auch viele Fussgänger und Autos gibt. Die Platzverhältnisse sind eng. Trams und Busse fahren deshalb langsam.

Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer sagte auf Anfrage, wie es zum Unfall habe kommen können, werde nun intern abgeklärt. Auch die Berner Kantonspolizei war vor Ort. Laut Meyer wurde der Betrieb von Bernmobil nur geringfügig beeinträchtigt. (oli/sda)