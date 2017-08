Bus kracht in China in Tunnelwand – 36 Tote

Bei einem Unfall auf einer Schnellstrasse im Nordwesten Chinas sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. 13 weitere seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. Unter Berufung auf die Polizei vor Ort hiess es, ein Bus sei am späten Donnerstagabend in der Provinz Shaanxi in eine Mauer eines Tunnels gekracht. Das Fahrzeug sei von Chengdu auf dem Weg nach Luoyang in Zentralchina gewesen.

36 dead, 13 injured in NW China road accidenthttps://t.co/OAyzg3pHoM pic.twitter.com/xPKO8wfz3h — China.org.cn (@chinaorgcn) 11. August 2017

Laut Xinhua fanden zunächst weiterhin Rettungsarbeiten statt, die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Guo Shengkun, ordnete nach den Angaben des chinesischen Zentralfernsehens eine schnelle Ermittlung an. Weitere Informationen über das Busunglück gab es zunächst nicht, auch nicht, ob lediglich ein Fahrzeug in den Unfall verwickelt war.

36 people have been killed in a deadly traffic accident in China's Shaanxi province late Thursday. pic.twitter.com/b8XdJKgTV9 — Newsman (@Xuzhiqin16) 11. August 2017

In China kommen Unfälle auf Schnellstrassen relativ häufig vor. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation werden auf dem chinesischen Festland jährlich 260'000 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. (chk/AP)