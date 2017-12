Der Föhn bringt dem Osten zeitweise Sonne

Sonne in den Bergen, Hochnebel im Flachland: Dieses Bild bot sich an Weihnachten. Und einmal mehr konnte nur weisse Weihnachten feiern, wer sich in den Bergen befand.

Mit etwas Verspätung könnte es nun doch noch weiss werden: Am Mittwoch ist im Süden bereits mit Niederschlägen zu rechnen – 10 bis 15 Zentimeter Schnee könnten fallen, wie Roger Perret von Meteonews sagt. In der Nacht auf Donnerstag gebe es dann auch im Norden Regen oder Schnee. «Die Schneefallgrenze wird irgendwo zwischen 500 und 800 Metern über Meer liegen.» Weitere Niederschläge sind auch am Freitag möglich.

Am Vormittag im Osten noch föhnige Aufhellungen, dann Regen und Wind, die Schneefallgrenze sinkt von 1400 m auf 700 m. Im Süden viel Neuschnee. 3 bis 7 Grad. ^chs pic.twitter.com/89fqKKKmri — SRF Meteo (@srfmeteo) December 27, 2017

Auf Silvester steigen die Temperaturen

Doch der Schnee wird schnell wieder wegschmelzen: Ab Samstag werde es mild, und die Schneefallgrenze steige wieder deutlich, sagt Perret. Noch sei es zu früh, detaillierte Aussagen zum Wetter an Silvester zu machen. Ob der Jahreswechsel bei trockenen oder nassen Verhältnissen stattfinden werde, sei noch offen. «Doch die Temperaturen werden mild sein, eventuell gar im zweistelligen Bereich.»

Das neue Jahr dürfte wechselhaft weitergehen, wie es bei SRF Meteo heisst. Ob es eher mild bleibt, oder ob eine Kaltfront zumindest vorübergehend kältere Luft und eine tiefere Schneefallgrenze bringt, ist noch offen. ()